Две новосибирские школы закрыли из-за всплеска пневмонии

Ранее стало известно, что жители Новосибирской области стали гораздо чаще болеть пневмонией из-за похолодания. Только за первые три недели сентября в регионе зарегистрировали 4 034 случая. Предположительно причиной частых болезней новосибирцев может стать отсутствие отопления в некоторых домах. Жители левого берега ранее рассказали Atas.Info о том, что проблемы с теплом и горячей водой систематически возникают у них с августа, из-за этого они периодически заболевают.