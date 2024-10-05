Две новосибирские школы закрыли из-за всплеска пневмонии

Posted 5 октября, 00:14
Published 5 октября, 00:14
Modified 5 октября, 00:14
Updated 5 октября, 00:14
Две школы Искитима — №3 и №4 — полностью перешли на дистанционный формат обучения. В двух других учебных заведениях, №5 и №9, отдельные классы также временно обучаются удалённо. Такие меры связаны с резким увеличением числа заболевших детей.
По данным Искитимской центральной городской больницы (ЦГБ), за девять месяцев 2024 года в городе зафиксировано 298 случаев пневмонии среди детей в возрасте от 6 до 17 лет. Этот показатель уже превысил данные за весь 2023 год, когда было зарегистрировано 238 случаев.
Дополнительно с 7 по 28 октября в детской поликлинике введён карантин, а также установлен строгий масочный режим. Как сообщает заведующая педиатрическим отделением поликлиники Валентина Юрьева, основными симптомами пневмонии являются затруднённое дыхание и болезненные ощущения в грудной клетке. Родителям настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу при первых признаках заболевания у детей.
Всего в Искитиме действует 13 школ, и, учитывая, что население города составляет более 57 тысяч человек, вспышка заболеваемости стала серьезной проблемой для системы образования. Местные власти и медучреждения продолжают предпринимать необходимые меры для контроля ситуации и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Ранее стало известно, что жители Новосибирской области стали гораздо чаще болеть пневмонией из-за похолодания. Только за первые три недели сентября в регионе зарегистрировали 4 034 случая. Предположительно причиной частых болезней новосибирцев может стать отсутствие отопления в некоторых домах. Жители левого берега ранее рассказали Atas.Info о том, что проблемы с теплом и горячей водой систематически возникают у них с августа, из-за этого они периодически заболевают.
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