Движение по четвертому мосту не запустят — причины

Еще в июне 2024 года во время визита председателя правительства Михаила Мишустина региональные власти заявили, что движение по мосту может быть запущено до конца года. Ожидалось, что машины смогут проезжать по готовым съездам при соблюдении всех технических требований: наличия разметки, знаков и освещения. Однако уже к концу сентября стало ясно, что работы значительно отстают от графика.