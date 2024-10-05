Движение по четвертому мосту не запустят — причины

Posted 5 октября, 00:33
Published 5 октября, 00:33
Modified 5 октября, 00:33
Updated 5 октября, 00:33
Жители Новосибирска, ожидавшие частичного запуска рабочего движения по четвёртому мосту через Обь в 2024 году, столкнулись с новым разочарованием. Несмотря на обещания, данные этим летом, открытие движения откладывается на неопределённый срок. Причина — невыполненные строительные работы и проблемы с финансированием.
Еще в июне 2024 года во время визита председателя правительства Михаила Мишустина региональные власти заявили, что движение по мосту может быть запущено до конца года. Ожидалось, что машины смогут проезжать по готовым съездам при соблюдении всех технических требований: наличия разметки, знаков и освещения. Однако уже к концу сентября стало ясно, что работы значительно отстают от графика.
Как пояснили в региональном правительстве, концессионер, компания ГК «ВИС», не успела выполнить несколько ключевых задач. На участке по основному ходу моста отсутствует ливневая канализация и локальные очистные сооружения, не установлено наружное освещение, и средства организации дорожного движения не готовы. Более того, в тоннельном путепроводе не завершено асфальтирование, сообщает НГС со ссылкой на региональное правительство.
Одной из основных причин задержки работ стали финансовые разногласия между концессионером и правительством. Власти заявили, что пока не удалось достичь соглашения по поводу финансирования, что тормозит строительство и не позволяет мобилизовать необходимые ресурсы.
Представитель концессионера Сергей Козловский ранее говорил, что при разблокировании финансирования и активном возобновлении работ можно было бы завершить основной ход моста до конца 2024 года. Однако на данный момент этот сценарий выглядит маловероятным.
Задержки в строительстве четвёртого моста не являются новостью для новосибирцев. Изначально мост планировали сдать ещё в 2022 году, но сроки были многократно перенесены. Последний раз сдачу объекта назначили на декабрь 2025 года, но даже этот срок вызывает сомнения у экспертов. Причиной постоянных переносов называют дефицит рабочих и финансовые трудности.
Пока точные сроки запуска рабочего движения по четвёртому мосту остаются неясными. Власти продолжают обсуждать с концессионером условия дальнейшего финансирования.
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