Еще один троллейбусный маршрут продлят в Новосибирске

Posted 5 октября, 09:20
Published 5 октября, 09:20
Modified 5 октября, 09:22
Updated 5 октября, 09:22
Продление маршрута запланировано до остановки «Улица Учительская», которая станет конечной точкой. В настоящее время троллейбус курсирует между остановками «Лазурная» и «Учительская», а теперь маршрут будет начинаться с остановки «Цветущая Плющиха». Общая длина обновленного маршрута составит 31,3 километра.
Ожидается, что по новому маршруту будут курсировать до 22 троллейбусов, а первый рейс начнёт движение уже в 5:20 утра. Работы по продлению маршрута планируют завершить к маю следующего года. Власти надеются, что это улучшит транспортную доступность для жителей города, особенно тех, кто сталкивался с проблемами ожидания троллейбуса.
В рамках региональной программы обновления транспортной инфраструктуры, начиная с 2017 года, в Новосибирске активно обновляют трамвайные и троллейбусные парки. Например, в этом году город получил 20 модернизированных трамваев с системой обогрева и кондиционирования, а также устройствами для бесконтактной оплаты проезда — ранее мы показывали, как они выглядят.
Также сообщалось о запуске новых троллейбусных маршрутов до жилмассива «Родники», где были внесены изменения в маршруты №10 и №24. Эти изменения позволили жителям отдалённых районов города более удобно добираться до центра.
Однако острой проблемой остается нехватка водителей, которая может повлиять на дальнейшее развитие общественного транспорта.
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