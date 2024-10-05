atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 09:20

Published 5 октября, 09:20

Modified 5 октября, 09:22

Updated 5 октября, 09:22

Троллейбусный маршрут №22

Еще один троллейбусный маршрут продлят в Новосибирске

5 октября 2024, 09:20
Фото: 2GIS
Троллейбусный маршрут №22
Маршрут популярного троллейбуса №22 в Новосибирске вскоре будет расширен. По данным госзакупок, опубликованным 4 октября 2024 года, новые изменения позволят удлинить маршрут. На выполнение этих работ выделено 147 миллионов рублей.

Продление маршрута запланировано до остановки «Улица Учительская», которая станет конечной точкой. В настоящее время троллейбус курсирует между остановками «Лазурная» и «Учительская», а теперь маршрут будет начинаться с остановки «Цветущая Плющиха». Общая длина обновленного маршрута составит 31,3 километра.

Ожидается, что по новому маршруту будут курсировать до 22 троллейбусов, а первый рейс начнёт движение уже в 5:20 утра. Работы по продлению маршрута планируют завершить к маю следующего года. Власти надеются, что это улучшит транспортную доступность для жителей города, особенно тех, кто сталкивался с проблемами ожидания троллейбуса.

Схема нового маршрутаСхема нового маршрута
Схема нового маршрута. Фото: Госзакупки

В рамках региональной программы обновления транспортной инфраструктуры, начиная с 2017 года, в Новосибирске активно обновляют трамвайные и троллейбусные парки. Например, в этом году город получил 20 модернизированных трамваев с системой обогрева и кондиционирования, а также устройствами для бесконтактной оплаты проезда — ранее мы показывали, как они выглядят.

Также сообщалось о запуске новых троллейбусных маршрутов до жилмассива «Родники», где были внесены изменения в маршруты №10 и №24. Эти изменения позволили жителям отдалённых районов города более удобно добираться до центра.

Однако острой проблемой остается нехватка водителей, которая может повлиять на дальнейшее развитие общественного транспорта.

Читайте также:
Движение транспорта ограничили в двух районах НовосибирскаНазван основной вид общественного транспорта Новосибирска — на чем будем ездитьТри трамвая меняют свои маршруты в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Госзакупки#Трамвай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика