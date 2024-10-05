Еще один троллейбусный маршрут продлят в Новосибирске

Ожидается, что по новому маршруту будут курсировать до 22 троллейбусов, а первый рейс начнёт движение уже в 5:20 утра. Работы по продлению маршрута планируют завершить к маю следующего года. Власти надеются, что это улучшит транспортную доступность для жителей города, особенно тех, кто сталкивался с проблемами ожидания троллейбуса.