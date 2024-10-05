Эти работы нужно срочно завершить на даче до зимы в 2024 году

Posted 5 октября, 04:57
Published 5 октября, 04:57
Modified 5 октября, 04:59
Updated 5 октября, 04:59
Прежде всего, нужно полностью убрать участок от растительных остатков: сухие листья, ветки, сорняки и мусор могут стать источником болезней и местом зимовки вредителей. Алексей Мармулев, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует организовать компостную кучу для органических отходов, но сжигать мусор, который может содержать болезнетворные микроорганизмы, строго по правилам пожарной безопасности. Это предотвратит распространение заболеваний на следующий год.
Особое внимание следует уделить кустарникам, особенно малине. Утилизировать ее можно разными способами: через дробилку или сжигание.
«Обязательно нужно удалить всю старую малину, которая плодоносила в этом году. Она является местом зимовки различных вредителей, болезней и грибков, поэтому её нужно утилизировать», — советует Мармулев.
Обрезка деревьев и уход за газоном — ключевые этапы подготовки к зиме. Важно обрезать все сломанные, засохшие и поврежденные ветки деревьев. Нельзя оставлять сучки — их нужно обрезать по стволу, чтобы не оставлять пространства для вредителей. Обрезка кустарников также обязательна: все отработавшие побеги, особенно малина, должны быть срезаны до корня. Это поможет кустарникам омолодиться и защитит от вредителей.
Газон также требует внимания. Его необходимо подстричь как можно ниже, чтобы избежать выпревания травы под снежным покровом. Толстый слой снега и льда может вызвать выпревание, что осложнит уборку весной. Короткий газон легче переживает зиму и быстрее восстанавливается весной.
Многие многолетние растения и молодые деревья нуждаются в дополнительной защите от зимних морозов. Укрытие корневой системы — важный шаг для сохранения растений в холодный период. Молодые саженцы можно защитить, замульчировав их опилками, соломой или торфом, что поможет избежать повреждений корней от низких температур. Также стоит использовать агроволокно для обмотки стволов молодых деревьев, чтобы защитить кору от морозобоин — трещин, возникающих при резких перепадах температур.
Многолетние цветы и кустарники, такие как розы, виноград, хризантемы, также нуждаются в укрытии. Если не укрыть розы, например, они могут замерзнуть. Укрыть растения можно лапником, агроволокном или соломой, создавая теплую подушку для корневой системы.
Теплицы требуют отдельного внимания. Осенью их необходимо полностью очистить от растительных остатков, обработать поверхности от возможных вредителей и болезней. Важно также проверить и утеплить конструкции теплицы, чтобы защитить их от снега и морозов. Зимняя подготовка теплицы позволит избежать необходимости ремонта весной и снизит риск заражения растений болезнями.
Если на участке есть система водоснабжения или автоматический полив, воду из труб нужно полностью слить, чтобы избежать их разрыва при замерзании. Все шланги, насосы и другое оборудование для полива следует убрать на хранение в теплое помещение.
Своевременная подготовка дачи к зиме обеспечит вашему участку защиту и предотвратит неприятности в следующем сезоне. Проведя основные работы, вы сможете не только сохранить свой труд, но и начать весенний сезон с радостью и легкостью.
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