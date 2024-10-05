Эти работы нужно срочно завершить на даче до зимы в 2024 году

Обрезка деревьев и уход за газоном — ключевые этапы подготовки к зиме. Важно обрезать все сломанные, засохшие и поврежденные ветки деревьев. Нельзя оставлять сучки — их нужно обрезать по стволу, чтобы не оставлять пространства для вредителей. Обрезка кустарников также обязательна: все отработавшие побеги, особенно малина, должны быть срезаны до корня. Это поможет кустарникам омолодиться и защитит от вредителей.