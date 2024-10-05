Мэрия раскрыла, когда будет готов проект продления метро в Новосибирске

На реализацию проекта выделены значительные средства. В бюджете Новосибирска заложено 600 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, а также дополнительные средства на обновление подвижного состава. За счет областного бюджета планируется приобрести четыре новых состава для метро, один из которых будет куплен напрямую, а три — по договору лизинга.