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Posted 5 октября, 04:46

Published 5 октября, 04:46

Modified 5 октября, 04:48

Updated 5 октября, 04:48

Станция метро «Площадь Ленина»

Мэрия раскрыла, когда будет готов проект продления метро в Новосибирске

5 октября 2024, 04:46
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Станция метро «Площадь Ленина»

В Новосибирске раскрыли сроки подготовки проекта по продлению метро

Администрация Новосибирска планирует продолжить развитие метрополитена, расширяя Дзержинскую линию. В муниципалитете рассказали о сроках подготовки проекта.

После станции «Золотая Нива» появится новая станция — «Молодежная». В мэрии обозначили сроки разработки проектной документации: тендер для выбора проектной организации будет объявлен после проверки всех документов, а завершение работ по проекту планируется к первому кварталу 2026 года.

В рамках проекта также предусмотрено строительство перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива». Это позволит улучшить транспортное сообщение в восточной части города.

На реализацию проекта выделены значительные средства. В бюджете Новосибирска заложено 600 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, а также дополнительные средства на обновление подвижного состава. За счет областного бюджета планируется приобрести четыре новых состава для метро, один из которых будет куплен напрямую, а три — по договору лизинга.

Параллельно с расширением метро идет обновление подвижного состава. С момента запуска системы значительная часть вагонов исчерпала свой эксплуатационный ресурс. Власти планируют замену старых составов на новые, а также расширение поездов с четырёх до пяти вагонов для увеличения их пропускной способности.

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