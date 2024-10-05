Новосибирская область вошла в топ-15 регионов с ужасной экологией

Рейтинг был сформирован по результатам летнего сезона 2024 года. По оценкам экспертов, экологический индекс сибирского региона составил 68 баллов из 100. Эксперты относят регионы с таким показателем к числу тех, где выявлены серьезные экологические проблемы. Однако это на 15 пунктов выше, чем было зафиксировано в 2018 году, когда регион набрал всего 53 балла.