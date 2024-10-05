Новосибирская область вошла в топ-15 регионов с ужасной экологией

Posted 5 октября, 02:30
Published 5 октября, 02:30
Modified 5 октября, 02:30
Updated 5 октября, 02:30
Рейтинг был сформирован по результатам летнего сезона 2024 года. По оценкам экспертов, экологический индекс сибирского региона составил 68 баллов из 100. Эксперты относят регионы с таким показателем к числу тех, где выявлены серьезные экологические проблемы. Однако это на 15 пунктов выше, чем было зафиксировано в 2018 году, когда регион набрал всего 53 балла.
Среди положительных изменений исследователи отмечают усилия по очистке береговой линии в Караканском бору, ликвидацию несанкционированных свалок, проведение субботников и высадку 250 елей на памятной аллее.
Однако серьезные экологические проблемы сохраняются. Например, переполненность центра отлова бездомных животных в Новосибирске, что негативно сказывается на общей экологической обстановке.
Соседние области также показали невысокие результаты в экологическом рейтинге. Иркутская область заняла 74-е место, Омская — 77-е, а Красноярский край — 78-е. Последним в рейтинге оказался Забайкальский край (83-е место). Лидером по экологическим показателям стала Республика Алтай, набравшая 84,4 балла.
Хотя экологический индекс Новосибирской области за последние годы существенно вырос, регион все еще находится в зоне риска. Этот прогресс свидетельствует о том, что власти и общественные организации предпринимают меры для улучшения ситуации, однако требуется больше усилий для решения комплексных экологических проблем.
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