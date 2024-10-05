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Posted 5 октября, 02:30

Published 5 октября, 02:30

Modified 5 октября, 02:30

Updated 5 октября, 02:30

Караканскй бор в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в топ-15 регионов с ужасной экологией

5 октября 2024, 02:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Караканскй бор в Новосибирской области
Новосибирская область попала в антирейтинг регионов России с самой плохой экологической обстановкой, заняв 72-е место из 83 в «Национальном экологическом рейтинге» от движения «Зеленый патруль».

Рейтинг был сформирован по результатам летнего сезона 2024 года. По оценкам экспертов, экологический индекс сибирского региона составил 68 баллов из 100. Эксперты относят регионы с таким показателем к числу тех, где выявлены серьезные экологические проблемы. Однако это на 15 пунктов выше, чем было зафиксировано в 2018 году, когда регион набрал всего 53 балла.

Среди положительных изменений исследователи отмечают усилия по очистке береговой линии в Караканском бору, ликвидацию несанкционированных свалок, проведение субботников и высадку 250 елей на памятной аллее.

Однако серьезные экологические проблемы сохраняются. Например, переполненность центра отлова бездомных животных в Новосибирске, что негативно сказывается на общей экологической обстановке.

Соседние области также показали невысокие результаты в экологическом рейтинге. Иркутская область заняла 74-е место, Омская — 77-е, а Красноярский край — 78-е. Последним в рейтинге оказался Забайкальский край (83-е место). Лидером по экологическим показателям стала Республика Алтай, набравшая 84,4 балла.

Хотя экологический индекс Новосибирской области за последние годы существенно вырос, регион все еще находится в зоне риска. Этот прогресс свидетельствует о том, что власти и общественные организации предпринимают меры для улучшения ситуации, однако требуется больше усилий для решения комплексных экологических проблем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Природа#Загрязнение
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