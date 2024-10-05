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Posted 5 октября, 03:51

Published 5 октября, 03:51

Modified 5 октября, 03:53

Updated 5 октября, 03:53

Екатерина Минеева на конкурсе в России

Новосибирская студентка представит Россию на конкурсе Miss Intercontinental 2024

5 октября 2024, 03:51
Фото: Miss Intercontinental Russia
Екатерина Минеева на конкурсе в России
Екатерина Минеева, студентка из Новосибирска, одержала победу во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Вскоре ей предстоит выступить на международном уровне. Девушка представит Россию в Египте. Финал конкурса пройдет 6 декабря.

22-летняя Екатерина является выпускницей бакалавриата НГТУ. Диплом она получила по специальности «прикладная математика». Сейчас Минеева завершает обучение в магистратуре по направлению «ИИ в маркетинге и управлении продуктом».

Помимо учебы, она активно занимается творчеством: увлекается рисованием, танцами и растяжкой. Также участница международного конкурса свободно владеет английским языком и может похвастаться серьезными спортивными достижениями — Екатерина является мастером спорта по подводному плаванию и кандидатом в мастера спорта по синхронному плаванию.

Победа в национальном конкурсе открыла для новосибирской студентки путь на международную арену, и теперь Екатерине предстоит бороться за титул Miss Intercontinental, представляя Россию среди участниц со всего мира.

Новосибирская модель Бейби Тери снялась для журнала Playboy
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Совсем недавно другая новосибирска модель Playboy Елена Перминова была приглашена на гала-вечеринку со звездами Голливуда. На мероприятии она зажгла вместе с Джаредом Лето, Кайли Дженнер и Викторией Бэкхем.

Напомним, ранее еще одна модель вернулась на Родину в Новосибирск за красивой грудью — пластические хирурги провели ей операцию, после чего девушка похвасталась «обновкой» в соцсетях.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Модель#Студентка#Конкурс красоты#Шоу-бизнес
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