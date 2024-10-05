Новосибирская студентка представит Россию на конкурсе Miss Intercontinental 2024

Posted 5 октября, 03:51
Published 5 октября, 03:51
Modified 5 октября, 03:53
Updated 5 октября, 03:53
22-летняя Екатерина является выпускницей бакалавриата НГТУ. Диплом она получила по специальности «прикладная математика». Сейчас Минеева завершает обучение в магистратуре по направлению «ИИ в маркетинге и управлении продуктом».
Помимо учебы, она активно занимается творчеством: увлекается рисованием, танцами и растяжкой. Также участница международного конкурса свободно владеет английским языком и может похвастаться серьезными спортивными достижениями — Екатерина является мастером спорта по подводному плаванию и кандидатом в мастера спорта по синхронному плаванию.
Победа в национальном конкурсе открыла для новосибирской студентки путь на международную арену, и теперь Екатерине предстоит бороться за титул Miss Intercontinental, представляя Россию среди участниц со всего мира.
Совсем недавно другая новосибирска модель Playboy Елена Перминова была приглашена на гала-вечеринку со звездами Голливуда. На мероприятии она зажгла вместе с Джаредом Лето, Кайли Дженнер и Викторией Бэкхем.
Напомним, ранее еще одна модель вернулась на Родину в Новосибирск за красивой грудью — пластические хирурги провели ей операцию, после чего девушка похвасталась «обновкой» в соцсетях.
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