Новосибирский зоопарк отправил гумпомощь коллегам из ДНР

Posted 5 октября, 03:17
Published 5 октября, 03:17
Modified 5 октября, 03:19
Updated 5 октября, 03:19
В зоологический парк, расположенный в селе Придорожное Старобешевского района, направили корма для животных, строительные материалы и инструменты. Эта помощь стала результатом сотрудничества зоопарка с предпринимателями, которые активно участвуют в сборе необходимого.
Директор зоопарка Придорожного Геннадий Кряжев постоянно находится на связи с Новосибирском, чтобы оперативно сообщать о потребностях в условиях непростой обстановки. По словам представителей Новосибирского зоопарка, помощь позволяет обеспечить достойные условия для животных, несмотря на сложные времена.
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