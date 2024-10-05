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Posted 5 октября, 03:17

Published 5 октября, 03:17

Modified 5 октября, 03:19

Updated 5 октября, 03:19

Здание зоопарка в Новосибирске

Новосибирский зоопарк отправил гумпомощь коллегам из ДНР

5 октября 2024, 03:17
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Здание зоопарка в Новосибирске
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило вновь отправил гуманитарную помощь своим коллегам в Донецкую Народную Республику.

В зоологический парк, расположенный в селе Придорожное Старобешевского района, направили корма для животных, строительные материалы и инструменты. Эта помощь стала результатом сотрудничества зоопарка с предпринимателями, которые активно участвуют в сборе необходимого.

Директор зоопарка Придорожного Геннадий Кряжев постоянно находится на связи с Новосибирском, чтобы оперативно сообщать о потребностях в условиях непростой обстановки. По словам представителей Новосибирского зоопарка, помощь позволяет обеспечить достойные условия для животных, несмотря на сложные времена.

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#Алина Гурицкая#Общество#Животные#Зоопарк#Гуманитарная помощь
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