Новые факты появились в деле о взрыве дома на улице Линейной в Новосибирске

Обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах признали, что заменили шланг в квартире, но свою вину в трагедии они отрицают. Кавун заявил, что его действия были выполнены правильно и у него якобы были все необходимые сертификаты. Однако, за его деятельностью тянется длинный след жалоб на мошенничество от клиентов в Новосибирске, Омске и Тюмени.