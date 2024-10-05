Новые факты появились в деле о взрыве дома на улице Линейной в Новосибирске

Posted 5 октября, 10:18
Published 5 октября, 10:18
Modified 5 октября, 10:20
Updated 5 октября, 10:20
В результате инцидента погибли 15 человек, здание было полностью разрушено, а на его месте теперь пустырь. Обвиняемые в этом деле — Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые выдавали себя за газовщиков и за несколько дней до взрыва установили в одной из квартир газовое оборудование, нарушив все правила безопасности.
На заседании суда вскрылись шокирующие подробности: у обвиняемых не было ни лицензии, ни документов на оборудование, которое они устанавлили, сообщает КП-Новосибирск. Следствие выяснило, что 6 февраля, за три дня до взрыва, они заменили газовый шланг в квартире 88-летней пенсионерки, жившей на втором этаже. Уже вскоре после их визита жильцы почувствовали запах газа, и спустя 13 минут после вызова аварийной службы произошёл взрыв.
Как рассказал эксперт Ростехнадзора Вячеслав Зуев, причиной взрыва стала неправильно установленная газовая подводка. Оказание таких видов услуг может осуществляться только специализированными организациями с лицензией. Он также добавил, что шланг, установленный в квартире пенсионерки, не имел сертификата соответствия по ГОСТу, что стало критической ошибкой.
Обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах признали, что заменили шланг в квартире, но свою вину в трагедии они отрицают. Кавун заявил, что его действия были выполнены правильно и у него якобы были все необходимые сертификаты. Однако, за его деятельностью тянется длинный след жалоб на мошенничество от клиентов в Новосибирске, Омске и Тюмени.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности при выполнении газовых работ, повлёкшее гибель людей. Следующее заседание суда с допросом обвиняемых назначено на 8 октября.
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