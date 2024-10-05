Пианист Денис Мацуев болен — его концерты отменяют

Posted 5 октября, 09:29
Published 5 октября, 09:29
Modified 5 октября, 09:51
Updated 5 октября, 09:51
Новосибирская филармония сообщила о переносе выступлений всемирно известного пианиста Дениса Мацуева, которые были запланированы на 5, 6 и 7 октября. Причиной отмены стал недуг артиста, о чём коллектив филармонии уведомил своих зрителей на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Концерты будут перенесены на ноябрь, а точные даты выступлений станут известны позже.
Эти концерты должны были стать частью музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», который в этом году вошёл в программу мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения выдающегося дирижёра Арнольда Каца. Маэстро Кац — легенда российской музыки, а сам фестиваль направлен на поддержание диалога между музыкантами разных поколений и продвигает наследие великого артиста.
Справка
Денис Мацуев является одним из самых ярких представителей мировой классической сцены. Его концерты неизменно собирают полные залы, а талант и харизма покоряют слушателей по всему миру. Мацуев начал свою музыкальную карьеру ещё в раннем детстве. Выступления Мацуева проходили в лучших концертных залах мира: Carnegie Hall в Нью-Йорке, Symphony Hall в Чикаго, Musikverein в Вене и многих других. Он сотрудничал с ведущими оркестрами США, Великобритании, Франции и Германии.
Новосибирские зрители с нетерпением ждут, когда вновь смогут увидеть Мацуева на сцене, и с уважением отнеслись к неожиданным изменениям в расписании.
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