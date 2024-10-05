Пианист Денис Мацуев болен — его концерты отменяют

Денис Мацуев является одним из самых ярких представителей мировой классической сцены. Его концерты неизменно собирают полные залы, а талант и харизма покоряют слушателей по всему миру. Мацуев начал свою музыкальную карьеру ещё в раннем детстве. Выступления Мацуева проходили в лучших концертных залах мира: Carnegie Hall в Нью-Йорке, Symphony Hall в Чикаго, Musikverein в Вене и многих других. Он сотрудничал с ведущими оркестрами США, Великобритании, Франции и Германии.