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Posted 5 октября, 08:57

Published 5 октября, 08:57

Modified 5 октября, 08:59

Updated 5 октября, 08:59

Раскрыты зарплаты медиков

Раскрыты реальные зарплаты врачей — сколько получают медики

5 октября 2024, 08:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Раскрыты зарплаты медиков

Зарплаты врачей в Новосибирской области раскрыл Росстат

Росстат опубликовал свежие данные о заработной плате работников здравоохранения в 2023 году, которые показывают, сколько получают врачи и медперсонал в разных регионах России.

В Новосибирской области средняя зарплата врачей с высшим медицинским или фармацевтическим образованием составляет 109 723 рубля в месяц. Этот показатель немного ниже среднероссийского уровня, который составляет 113 602 рубля.

Заработная плата среднего медицинского персонала, включая медсестёр и фармацевтов со средним профессиональным образованием, составила 54 664 рубля, что почти соответствует среднероссийскому показателю в 54 686 рублей. Младший медперсонал в Новосибирской области получает в среднем 52 752 рубля, что, наоборот, выше, чем по стране в целом (47 582 рубля).

Для сравнения, самые высокие зарплаты в медицинской сфере наблюдаются в северных регионах России. Так, врачи Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают 256 148 рублей в месяц, на Чукотке — 268 805 рублей, в Магаданской области — 221 087 рублей, а в Ненецком автономном округе — 217 005 рублей. Врачи Москвы получают в среднем 204 064 рубля.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Здравоохранение#Врачи#Зарплата#Росстат
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