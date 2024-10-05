Раскрыты реальные зарплаты врачей — сколько получают медики

Заработная плата среднего медицинского персонала, включая медсестёр и фармацевтов со средним профессиональным образованием, составила 54 664 рубля, что почти соответствует среднероссийскому показателю в 54 686 рублей. Младший медперсонал в Новосибирской области получает в среднем 52 752 рубля, что, наоборот, выше, чем по стране в целом (47 582 рубля).