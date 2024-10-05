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Posted 5 октября, 04:27

Published 5 октября, 04:27

Modified 5 октября, 04:30

Updated 5 октября, 04:30

Опубликован календарь выходных и рабочих дней

Утвержден график выходных и рабочих дней — как отдыхаем в 2025 году

5 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Опубликован календарь выходных и рабочих дней

Утвержден график выходных и рабочих дней в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Россиян ждут продолжительные новогодние каникулы и несколько длинных выходных в течение года.

Согласно постановлению, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Этот длительный отдых станет самым продолжительным периодом выходных в следующем году.

В феврале выходными станут 22 и 23 февраля, а в марте — 8 и 9 марта. В мае граждане смогут насладиться двумя периодами продолжительного отдыха: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Летом россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня, в честь Дня России, а в ноябре выходными будут 2, 3 и 4 числа, связанные с празднованием Дня народного единства.

Производственный календарь на 2025 годПроизводственный календарь на 2025 год
Производственный календарь на 2025 год. Фото: atas.info

Кроме того, выходной с воскресенья 5 января будет перенесен на 31 декабря 2025 года, что позволит завершить год дополнительным днем отдыха, и россияне будут отдыхать с 31 декабря до 8 января 2026 года.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Михаил Мишустин#Календарь#Праздники#Выходные дни
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