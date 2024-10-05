В День учителя Митя Фомин вспомнил о конфликте с педагогом и высказал все на камеру

Posted 5 октября, 09:49
Published 5 октября, 09:49
Modified 5 октября, 09:51
Updated 5 октября, 09:51
Митя Фомин рассказал, что до пяти лет жил по адресу Народная, 12/1, и много времени проводил в бассейне «Нептун», Ледовом дворце спорта «Сибирь», а также в музыкальной школе №8, где изучал основы музыкального мастерства. В частности, артист вспоминал, как обучался хоровому пению, музыкальной литературе и сольфеджио.
«Для десятилетнего меня знаковым местом была музыкаьная школа №8», — отметил он.
Однако, говоря о школе, Фомин упомянул о конфликте с Анатолием Ронжиным, руководителем хоровой кафедры. Подробностей инцидента он не раскрыл, однако, намекнул на напряжённые отношения: «Надеюсь, вы живы, здоровы и смотрите это». Это заявление вызвало интерес среди его подписчиков, которые оставили множество комментариев, обсуждая, что могло послужить причиной конфликта.
Кроме того, музыкант высказал разочарование тем, как изменился его родной район. Комплекс зданий, где раньше находились бассейн «Нептун», кинотеатр «Космос» и клуб «Отдых», теперь выглядит совсем иначе. Артист выразил сожаление по поводу исчезновения клуба «Отдых», а вместо него появились многоэтажные жилые дома. Однако он отметил, что Ледовый дворец спорта «Сибирь» сохранил прежний шрифт на фасаде, что вызвало у него тёплые чувства.
Напомним ранее Митя Фомин раскритиковал известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева за унижения Новосибирска.
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