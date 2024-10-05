В День учителя Митя Фомин вспомнил о конфликте с педагогом и высказал все на камеру

Кроме того, музыкант высказал разочарование тем, как изменился его родной район. Комплекс зданий, где раньше находились бассейн «Нептун», кинотеатр «Космос» и клуб «Отдых», теперь выглядит совсем иначе. Артист выразил сожаление по поводу исчезновения клуба «Отдых», а вместо него появились многоэтажные жилые дома. Однако он отметил, что Ледовый дворец спорта «Сибирь» сохранил прежний шрифт на фасаде, что вызвало у него тёплые чувства.