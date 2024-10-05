«ВИС» выплатит новосибирскому Минздраву 86 млн за срыв строительства поликлиник

Изначально минздрав Новосибирской области обратился в суд с требованием взыскать 13,4 млн рублей за нарушение сроков при строительстве поликлиники №7. Она была одной из семи медицинских учреждений, возводимых по соглашению, подписанному в 2019 году между региональными властями и «Сибирской концессионной компанией». Работы по этому объекту должны были быть завершены в сентябре 2023 года, однако поликлиника была сдана только в марте 2024 года.