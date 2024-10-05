«ВИС» выплатит новосибирскому Минздраву 86 млн за срыв строительства поликлиник

Posted 5 октября, 02:06
Published 5 октября, 02:06
Modified 5 октября, 02:06
Updated 5 октября, 02:06
Изначально минздрав Новосибирской области обратился в суд с требованием взыскать 13,4 млн рублей за нарушение сроков при строительстве поликлиники №7. Она была одной из семи медицинских учреждений, возводимых по соглашению, подписанному в 2019 году между региональными властями и «Сибирской концессионной компанией». Работы по этому объекту должны были быть завершены в сентябре 2023 года, однако поликлиника была сдана только в марте 2024 года.
Нарушения сроков произошли и на остальных шести объектах. Срыв графиков привел к тому, что в ходе судебного разбирательства минздрав заявил ходатайство об увеличении суммы иска. В результате, сумма неустойки была скорректирована, и суд постановил взыскать с концессионера уже 86 миллионов рублей.
Данный случай с поликлиникой №7 стал лишь частью масштабной проблемы. В рамках заключенного в 2019 году ГЧП-соглашения предполагалось строительство семи новых поликлиник в разных районах Новосибирской области. Однако на каждом объекте были допущены задержки. Несмотря на оптимистичные обещания со стороны частного партнера, сроки неоднократно переносились.
На фоне этих проблем, минздрав региона неоднократно пытался ускорить завершение строительства и добиться соблюдения обязательств, прописанных в контракте. Однако, как видно из решения суда, концессионер не справился с поставленными задачами.
Решение суда пока не вступило в законную силу, и у концессионера есть время, чтобы обжаловать решение.
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