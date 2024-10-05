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Posted 5 октября, 08:08

Published 5 октября, 08:08

Modified 5 октября, 08:10

Updated 5 октября, 08:10

Пробки сковали Октябрьский мост

Водители несколько часов стоят в пробке на Октябрьском мосту и рассказывают анекдоты

5 октября 2024, 08:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Пробки сковали Октябрьский мост

Гигантская пробка сковала Октябрьский мост в Новосибирске

Днём 5 октября на Октябрьском мосту в Новосибирске возникла серьёзная пробка длиной более двух километров. Водители пишут гневные комментарии.

По данным сервиса 2GIS, движение затруднено в обе стороны, причём водители сообщают о нескольких авариях на участке, ведущем к правому берегу.

Затор тянется по всей дороге в сторону правого берега. Множество автомобилей остановились на длительное время, что затруднило движение не только на самом мосту, но и на прилегающих участках. Учитывая большое количество транспорта и продолжающиеся аварии, ситуация остаётся сложной, и водители вынуждены подолгу стоять в пробке.

Водители, стоя в пробке, разродились гневными комментариями:

«Слишком много оленей на квадратный метр стало».
«Средний ряд, зачем вы пропускаете хитрожопых?»
«Все кто сейчас из машины пересядут в метро, попадут в рай».
«Что случилось? Почему пробка в обе стороны? Или как всегда два барана не смогли поделить дорогу?»

Некоторые автолюбители от скуки запустили юмористический флешмоб. Один из автомобилистов предложил делиться анекдотами, и некоторые решили занять время в пробке, рассказывая шутки.

«Приехали как-то русский, немец и еврей в Новосибирск, да и встали в пробку на неделю».

«Шёл медведь по лесу. Видит — машина горит. Сел в неё и сгорел».

«В дверь постучали 40 раза. „Сороконожка“, — подумал Штирлиц. „Ошибаешься“, — подумали пять осьминогов»,
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Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать застоя на Октябрьском мосту и не попасть в пробку.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Автомобили#Пробка#Водители
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