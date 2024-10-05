Водители несколько часов стоят в пробке на Октябрьском мосту и рассказывают анекдоты

Posted 5 октября, 08:08
Published 5 октября, 08:08
Modified 5 октября, 08:10
Updated 5 октября, 08:10
По данным сервиса 2GIS, движение затруднено в обе стороны, причём водители сообщают о нескольких авариях на участке, ведущем к правому берегу.
Затор тянется по всей дороге в сторону правого берега. Множество автомобилей остановились на длительное время, что затруднило движение не только на самом мосту, но и на прилегающих участках. Учитывая большое количество транспорта и продолжающиеся аварии, ситуация остаётся сложной, и водители вынуждены подолгу стоять в пробке.
Водители, стоя в пробке, разродились гневными комментариями:
«Слишком много оленей на квадратный метр стало».
«Средний ряд, зачем вы пропускаете хитрожопых?»
«Все кто сейчас из машины пересядут в метро, попадут в рай».
«Что случилось? Почему пробка в обе стороны? Или как всегда два барана не смогли поделить дорогу?»
Некоторые автолюбители от скуки запустили юмористический флешмоб. Один из автомобилистов предложил делиться анекдотами, и некоторые решили занять время в пробке, рассказывая шутки.
«Приехали как-то русский, немец и еврей в Новосибирск, да и встали в пробку на неделю».
«Шёл медведь по лесу. Видит — машина горит. Сел в неё и сгорел».
«В дверь постучали 40 раза. „Сороконожка“, — подумал Штирлиц. „Ошибаешься“, — подумали пять осьминогов»,
Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать застоя на Октябрьском мосту и не попасть в пробку.
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