Водители несколько часов стоят в пробке на Октябрьском мосту и рассказывают анекдоты

Затор тянется по всей дороге в сторону правого берега. Множество автомобилей остановились на длительное время, что затруднило движение не только на самом мосту, но и на прилегающих участках. Учитывая большое количество транспорта и продолжающиеся аварии, ситуация остаётся сложной, и водители вынуждены подолгу стоять в пробке.