Всероссийские соревнования по гимнастике пройдут в Новосибирске

Posted 5 октября, 02:43
Published 5 октября, 02:43
Modified 5 октября, 02:43
Updated 5 октября, 02:43
Ожидается участие более 130 гимнастов из разных регионов России, а также спортсменов из Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана. Соревнования являются частью спортивной жизни региона и ежегодно привлекают новых участников и зрителей.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что турнир постепенно становится значимым для области событием. Он также заявил, что мероприятие пройдет на высоком уровне, как по стандартам соревнований, так и по организации церемонии открытия. В числе участников заявлены члены национальной сборной России, а также олимпийские чемпионы и призеры, среди которых Никита Нагорный, Дарья Нагорная и Оксана Чусовитина.
За выступлениями спортсменов будут следить 42 судьи. Главным судьей турнира назначен Дмитрий Андреев, имеющий опыт судейства на олимпийских соревнованиях. Перед началом турнира провели техническую проверку оборудования и площадок для вольных упражнений, чтобы обеспечить их соответствие стандартам безопасности и требованиям к подготовке участников.
Церемония открытия состоится 10 октября в 19:00. Вход на мероприятие будет бесплатным, что позволяет всем желающим увидеть соревнования с участием ведущих гимнастов.
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