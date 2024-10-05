Всероссийские соревнования по гимнастике пройдут в Новосибирске

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что турнир постепенно становится значимым для области событием. Он также заявил, что мероприятие пройдет на высоком уровне, как по стандартам соревнований, так и по организации церемонии открытия. В числе участников заявлены члены национальной сборной России, а также олимпийские чемпионы и призеры, среди которых Никита Нагорный, Дарья Нагорная и Оксана Чусовитина.