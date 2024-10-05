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Posted 5 октября, 02:43

Published 5 октября, 02:43

Modified 5 октября, 02:43

Updated 5 октября, 02:43

Соревнования пройдут в Новосибирске

Всероссийские соревнования по гимнастике пройдут в Новосибирске

5 октября 2024, 02:43
Фото: unsplash.com
Соревнования пройдут в Новосибирске
С 10 по 14 октября в Новосибирске пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Местом проведения выбран Центр подготовки по спортивной гимнастике, названный в его честь.

Ожидается участие более 130 гимнастов из разных регионов России, а также спортсменов из Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана. Соревнования являются частью спортивной жизни региона и ежегодно привлекают новых участников и зрителей.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что турнир постепенно становится значимым для области событием. Он также заявил, что мероприятие пройдет на высоком уровне, как по стандартам соревнований, так и по организации церемонии открытия. В числе участников заявлены члены национальной сборной России, а также олимпийские чемпионы и призеры, среди которых Никита Нагорный, Дарья Нагорная и Оксана Чусовитина.

За выступлениями спортсменов будут следить 42 судьи. Главным судьей турнира назначен Дмитрий Андреев, имеющий опыт судейства на олимпийских соревнованиях. Перед началом турнира провели техническую проверку оборудования и площадок для вольных упражнений, чтобы обеспечить их соответствие стандартам безопасности и требованиям к подготовке участников.

Церемония открытия состоится 10 октября в 19:00. Вход на мероприятие будет бесплатным, что позволяет всем желающим увидеть соревнования с участием ведущих гимнастов.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Гимнастика#Соревнования#Церемония открытия
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