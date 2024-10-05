Женщина с ребенком чудом спаслись из горящей квартиры в Новосибирске

Posted 5 октября, 07:08
Published 5 октября, 07:08
Modified 5 октября, 07:10
Updated 5 октября, 07:10
Ночью 5 октября в Новосибирске загорелась квартира на втором этаже дома на улице Бориса Богаткова, 194/4. Огонь вспыхнул на кухне, и густой дым быстро заполнил весь подъезд.
Сообщение о пожаре поступило в 23:48, и уже через три минуты на место приехали пожарные. К тому моменту женщина с ребенком успели сами выбраться из горящей квартиры. Их осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась.
Из-за дыма пришлось эвакуировать 20 человек, включая семь детей. Пожарные использовали специальные устройства, чтобы помочь людям дышать. Спасатели справились с огнем за 20 минут, и уже через час всё было под контролем. Причины возгорания пока выясняются, но благодаря быстрой реакции удалось избежать серьёзных последствий.
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