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Posted 5 октября, 07:08

Published 5 октября, 07:08

Modified 5 октября, 07:10

Updated 5 октября, 07:10

Пожар произошел ночью

Женщина с ребенком чудом спаслись из горящей квартиры в Новосибирске

5 октября 2024, 07:08
Фото: АСТ-54
Пожар произошел ночью
Ночью в Октябрьском районе вспыхнул пожар в одной из квартир. В огне едва не погибли женщина с ребенком.

Ночью 5 октября в Новосибирске загорелась квартира на втором этаже дома на улице Бориса Богаткова, 194/4. Огонь вспыхнул на кухне, и густой дым быстро заполнил весь подъезд.

Сообщение о пожаре поступило в 23:48, и уже через три минуты на место приехали пожарные. К тому моменту женщина с ребенком успели сами выбраться из горящей квартиры. Их осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась.

Из-за дыма пришлось эвакуировать 20 человек, включая семь детей. Пожарные использовали специальные устройства, чтобы помочь людям дышать. Спасатели справились с огнем за 20 минут, и уже через час всё было под контролем. Причины возгорания пока выясняются, но благодаря быстрой реакции удалось избежать серьёзных последствий.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасение#Эвакуация
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