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Posted 6 октября, 06:08

Published 6 октября, 06:08

Modified 6 октября, 06:10

Updated 6 октября, 06:10

ДТП в Новосибирске

20-летний пешеход не выжил после ночного ДТП в Новосибирской области

6 октября 2024, 06:08
Фото: atas.info
ДТП в Новосибирске
Молодой житель города Куйбышева стал очередной жертвой ДТП, обстоятельства произошедшего сообщили в региональной ГАИ.

6 октября произошла смертельная авария, жертвой которой стал 20-летний житель города Куйбышева. Он прогуливался по дороге. Около 5 утра на него совершил наезд автомобиль. Иномаркой управлял 25-летний водитель.

Удар был мощным настолько, что молодой человек скончался до приезда на место ДТП медиков. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями. Организована проверка, в результате которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно о нападении змей на жителей Новосибирской области.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Новосибирск#ДТП
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