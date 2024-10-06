Авито продлевает доставку товаров для Курской и Белгородской областей за 1 рубль

В числе лидеров по объёму заказов в Курскую и Белгородскую области автомобильные запчасти (28 000 заказов на сумму 91,5 млн руб.), одежда и обувь для взрослых (41 000 заказов на сумму 84,6 млн руб.) и для детей (21 000 заказов на сумму 16,7 млн руб.), товары для детей и игрушки (10 000 заказов более чем на 14 млн руб.).