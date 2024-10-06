Авито продлевает доставку товаров для Курской и Белгородской областей за 1 рубль

Posted 6 октября, 08:27
Published 6 октября, 08:27
Modified 6 октября, 08:29
Updated 6 октября, 08:29
Более 164 000 заказов доставлено в Курскую и Белгородскую области на льготных условиях, это позволило местным жителям сэкономить 24,7 млн рублей на оплате доставки. Больше всего заказов было отправлено из Москвы — на сумму 123 млн руб., Санкт-Петербурга — на 30 млн руб., Московской области — 20 млн руб. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к 500 млн рублей.
Кроме того, продавцы активно предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, благодаря чему пользователи сэкономили свыше 250 млн рублей.
В числе лидеров по объёму заказов в Курскую и Белгородскую области автомобильные запчасти (28 000 заказов на сумму 91,5 млн руб.), одежда и обувь для взрослых (41 000 заказов на сумму 84,6 млн руб.) и для детей (21 000 заказов на сумму 16,7 млн руб.), товары для детей и игрушки (10 000 заказов более чем на 14 млн руб.).
Авито продлевает до конца октября льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с Авито Доставкой в пункты выдачи, постаматы и кассы составит 1 рубль. В субсидировании доставки со своей стороны примут участие партнеры Авито — Почта России, СДЭК и Халва Экспресс.
Более 9000 раз в приграничные регионы бесплатно доставлены вещи и товары первой необходимости от пользователей Авито. В то же время 2000 объявлений #яПомогаю с товарами за символическую стоимость остаются активными на платформе.
Также Авито передал студентам Курского государственного политехнического колледжа и Колледжа информационных технологий компьютеры для учёбы.
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