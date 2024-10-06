Конец бабьего лета — назван последний теплый день осени

Posted 6 октября, 02:45
Published 6 октября, 02:45
Modified 6 октября, 02:47
Updated 6 октября, 02:47
Теплая погода окончательно покидает регион. Впереди только дожди, похолодание и снегопады. Погода уже начинает стремительно меняться.
Последним теплым днем октября станет ближайшее воскресенье. Жители новосибирской области смогут погреться под лучами солнца и погулять. Днем ожидается до +17 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки +2. В пониженных формах рельефа возможны заморозки. Осадков, как и усиления ветра, не ожидается.
Уже с 9 октября регион накроют дожди и снегопады. Средняя температура воздуха начнет уменьшатся. В выходные ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Установление снежного покрова ожидается в конце месяца.
Ранее в Новосибирской области уже выпадал снег.
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