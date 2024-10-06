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Posted 6 октября, 02:45

Published 6 октября, 02:45

Modified 6 октября, 02:47

Updated 6 октября, 02:47

Бабье лето заканчивается

Конец бабьего лета — назван последний теплый день осени

6 октября 2024, 02:45
Фото: Екатерина Нимко. atas.info
Бабье лето заканчивается

Жителей Новосибирска предупредили о последнем теплом дне осени

Погода вновь приготовила не очень приятный сюрприз для любителей тепла, в ближайшие дни начнется стремительное похолодание, сообщают синоптики.

Теплая погода окончательно покидает регион. Впереди только дожди, похолодание и снегопады. Погода уже начинает стремительно меняться.

Когда закончится бабье лето

Последним теплым днем октября станет ближайшее воскресенье. Жители новосибирской области смогут погреться под лучами солнца и погулять. Днем ожидается до +17 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки +2. В пониженных формах рельефа возможны заморозки. Осадков, как и усиления ветра, не ожидается.

Какая погода будет в октябре

Уже с 9 октября регион накроют дожди и снегопады. Средняя температура воздуха начнет уменьшатся. В выходные ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Установление снежного покрова ожидается в конце месяца.

Ранее в Новосибирской области уже выпадал снег.

Прогноз погоды на полгода в Новосибирске представил Гидрометцентр
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#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Осень#Бабье лето#Зима
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