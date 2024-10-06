Квадроберов предлагают выгуливать за деньги- сколько можно заработать

Posted 6 октября, 03:50
Published 6 октября, 03:50
Modified 6 октября, 03:52
Updated 6 октября, 03:52
Предприниматели страны не стали упускать возможность заработать на новом увлечении квадробингом. На интернет-платформах и в социальных сетях стали появляться объявления о предоставлении услуги по выгулу людей-животных.
Субкультура, приверженцы которой имитируют поведение животных. Часто они носят маски, хвосты и специальные накладки в виде лап. Передвигаются квадроберы, используя четыре точки опоры. Могут также подражать звукам животных: лаять, мяукать. рычать.
Бизнесмены очень быстро поняли, что на модном поветрии можно зарабатывать. Сейчас маркетплейсы завалены предложениями по продаже хвостов, лап и даже специального корма. Стремительно распространяется субкультура и в Новосибирской области, как и в других регионах страны. Редакция Atas.info обратила внимание на публикацию объявления услуг по выгулу квадроберов. Желающим придется раскошелиться на 600 рублей, как минимум.
Отметим, что среди специалистов по-прежнему нет четкого понимания, насколько опасно увлечение квадробингом.
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