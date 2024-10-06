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Posted 6 октября, 03:50

Published 6 октября, 03:50

Modified 6 октября, 03:52

Updated 6 октября, 03:52

Услуга выгула квадроберов

Квадроберов предлагают выгуливать за деньги- сколько можно заработать

6 октября 2024, 03:50
Фото: ТГ-Канал «Мы-квадроберы»
Услуга выгула квадроберов

В Новосибирске появилась услуга выгула квадроберов

Массовая культура квадробинга продолжает оставаться на пике моды у детей и подростков, бизнес не стал оставаться в стороне и сформировал предложения на существующие запросы.

Предприниматели страны не стали упускать возможность заработать на новом увлечении квадробингом. На интернет-платформах и в социальных сетях стали появляться объявления о предоставлении услуги по выгулу людей-животных.

Кто такие квадроберы

Субкультура, приверженцы которой имитируют поведение животных. Часто они носят маски, хвосты и специальные накладки в виде лап. Передвигаются квадроберы, используя четыре точки опоры. Могут также подражать звукам животных: лаять, мяукать. рычать.

Условия и стоимость выгула квадроберов

Бизнесмены очень быстро поняли, что на модном поветрии можно зарабатывать. Сейчас маркетплейсы завалены предложениями по продаже хвостов, лап и даже специального корма. Стремительно распространяется субкультура и в Новосибирской области, как и в других регионах страны. Редакция Atas.info обратила внимание на публикацию объявления услуг по выгулу квадроберов. Желающим придется раскошелиться на 600 рублей, как минимум.

Фото: авито

Отметим, что среди специалистов по-прежнему нет четкого понимания, насколько опасно увлечение квадробингом.

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#Екатерина Нимко#Общество#Дети#Объявление#Субкультура#Квадроберы
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