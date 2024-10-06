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Posted 6 октября, 10:23

Published 6 октября, 10:23

Modified 6 октября, 10:25

Updated 6 октября, 10:25

Снегопад в Новосибирской области

Мощный снегопад обрушится на Новосибирскую область

6 октября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Снегопад в Новосибирской области
Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды уже через несколько дней.

В регионе заканчиваются последние теплые дни. Уже в конце следующей недели жителей Новосибирской области ожидает мощный снегопад.

Погода начнет ухудшаться с 9 октября. Синоптики обещают дожди и сильную облачность. Скорость порывов ветра достигнет 12 метров в секунду. Днем температура составит до +7, ночью же столбики термометров опустятся до -1.

11 и 12 октября. в пятницу и субботу, в Новосибирской области будет идти снег. Общий объем осадков за два дня достигнет 1 мм в жидком эквиваленте. Днем ожидается температура до +1, ночью -3…-5 градусов.

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