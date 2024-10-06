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Posted 6 октября, 08:15

Published 6 октября, 08:15

Modified 6 октября, 08:17

Updated 6 октября, 08:17

Знаменитая ваза времен СССР

Самая знаменитая ваза из СССР — почему на нее часами смотрели дети и взрослые

6 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI
Знаменитая ваза времен СССР

В Новосибирске раскрыли секрет знаменитой вазы из советского магазина

Необычную вазу можно рассматривать часами, рассказываем, в чем ее секрет.

Огромное количество жителей Новосибирска помнят необычную вазу, стоявшую в ювелирном магазине «Яхонт». На нее приходили смотреть и дети, и взрослые. После непростого периода 90-х годов она исчезла, но позже вновь появилась. Сейчас артефакт находится в магазине антиквариата, но не продается.

История появления вазы в России доподлинно не установлена. Известно, что она создана в Германии компанией Meissen в первой половине XVIII. Специалисты полагают, что скульптором этой вазы стал главный художник Meissen Иоганн Кендлер. В 1739 году он по заказу польского короля создал похожий сервиз, выполненный в технике «бульденеж». Артефакт в Новосибирске выполнен в той же технике, уточняет BFM-Новосибирск.

Фото: BFM-Новосибирск

В СССР изделия, выполненные в подобной технике, были огромной редкостью. На изделии можно увидеть мелкие фарфоровые цветы. Они выполнены настолько филигранно, что не всегда можно понять — живые или искусственные. По этой причине ваза так завораживала жителей Новосибирска и они были готовы часами рассматривать ее.

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