Самая знаменитая ваза из СССР — почему на нее часами смотрели дети и взрослые

В СССР изделия, выполненные в подобной технике, были огромной редкостью. На изделии можно увидеть мелкие фарфоровые цветы. Они выполнены настолько филигранно, что не всегда можно понять — живые или искусственные. По этой причине ваза так завораживала жителей Новосибирска и они были готовы часами рассматривать ее.