Самая знаменитая ваза из СССР — почему на нее часами смотрели дети и взрослые

Posted 6 октября, 08:15
Published 6 октября, 08:15
Modified 6 октября, 08:17
Updated 6 октября, 08:17
Огромное количество жителей Новосибирска помнят необычную вазу, стоявшую в ювелирном магазине «Яхонт». На нее приходили смотреть и дети, и взрослые. После непростого периода 90-х годов она исчезла, но позже вновь появилась. Сейчас артефакт находится в магазине антиквариата, но не продается.
История появления вазы в России доподлинно не установлена. Известно, что она создана в Германии компанией Meissen в первой половине XVIII. Специалисты полагают, что скульптором этой вазы стал главный художник Meissen Иоганн Кендлер. В 1739 году он по заказу польского короля создал похожий сервиз, выполненный в технике «бульденеж». Артефакт в Новосибирске выполнен в той же технике, уточняет BFM-Новосибирск.
В СССР изделия, выполненные в подобной технике, были огромной редкостью. На изделии можно увидеть мелкие фарфоровые цветы. Они выполнены настолько филигранно, что не всегда можно понять — живые или искусственные. По этой причине ваза так завораживала жителей Новосибирска и они были готовы часами рассматривать ее.
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