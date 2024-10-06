Сотни жителей Новосибирска остались без тепла и горячей воды — в чем причина

В Новосибирске часть домов по-прежнему остаются без центрального отопления. Люди вынуждены самостоятельно решать вопросы обогрева жилища. Больше повезло тем, кто может уехать к родственникам. Если же такой возможности нет, то приходится согреваться при помощи одеял, грелок, обогревателей.