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Posted 6 октября, 05:01

Published 6 октября, 05:01

Modified 6 октября, 05:03

Updated 6 октября, 05:03

Аварии на сетях в Новосибирске

Сотни жителей Новосибирска остались без тепла и горячей воды — в чем причина

6 октября 2024, 05:01
Фото: 1MI
Аварии на сетях в Новосибирске

Жители Новосибирска остались без тепла и горячей воды из-за аварий на сетях

Представители ресурсоснабжающей компании заверяли, что до конца сентября тепло появится во всех домах Новосибирска, но на деле все оказалось иначе. Сейчас жители десятков домов в областном центре все еще замерзают в собственных квартирах.

В Новосибирске часть домов по-прежнему остаются без центрального отопления. Люди вынуждены самостоятельно решать вопросы обогрева жилища. Больше повезло тем, кто может уехать к родственникам. Если же такой возможности нет, то приходится согреваться при помощи одеял, грелок, обогревателей.

  • В Калининском районе аварийной отключение тепла из-за наличия дефекта на бесхозной теплотрассе. Тепло обещают вернуть в дома вечером 6 октября.
  • В Октябрьском районе ремонтники пытаются найти и устранить дефект на сетях с 4 октября. Включение отопления запланировано на вечер 6 октября.
  • В Ленинском районе устраняют сразу два дефекта на сетях. Аварийное отключение теплоснабжения продлится до 18.00 6 октября.
  • В Кировском районе часть домов также отключена от тепла. Нет у людей и горячей воды. Дефект будут устранять до утра 7 октября.
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Отметим, что дефекты на сетях начали появляться сразу же после начала отопительного сезона. Улицы Новосибирска в сентябре уже несколько раз заливало кипятком.

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#Екатерина Нимко#Общество#Отопление#Отключение#Горячая вода#Коммунальная авария
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