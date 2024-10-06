В Новосибирске фиксируют масштабный сбой — не работают домофоны и компьютеры

Posted 6 октября, 08:51
Published 6 октября, 08:51
Modified 6 октября, 08:53
Updated 6 октября, 08:53
На территории областного центра перестали открываться сайты на ПК, не работают домофоны и системы видеонаблюдения. Фиксируется масштабный сбой системы Электронного города.
Жители Новосибирска возмущены из-за испорченного выходного. В комментариях многие не стесняются в выражениях.
Не кажется что слишком часто сбои пошли? Сейчас минимум два часа без интернета будем сидеть и это если только повезет.
Я полдня без интернета и дозвониться не могу и пополнить не могу. В единственный выходной. Ужасно!
Интернета нет, приложение не работает, приколисты.
Даже в приложение не заходит, на звонки не отвечают, все упало… Если вы такие немощные что вас могут задидосить, ценники в половину урезайте тогда!!!
Специалисты же сообщают, что уже работают над устранением проблем. О сроках восстановления не сообщается.
Напомним, что ранее стало известно об очередных авариях на сетях. Жители Новосибирска вынуждены замерзать в собственных квартирах.
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