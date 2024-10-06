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Posted 6 октября, 08:51

Published 6 октября, 08:51

Modified 6 октября, 08:53

Updated 6 октября, 08:53

Масштабный сбой работы системы Электронный город

В Новосибирске фиксируют масштабный сбой — не работают домофоны и компьютеры

6 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI
Масштабный сбой работы системы Электронный город
Система Электронного города неожиданно перестала работать в Новосибирске, сообщили жители в социальных сетях.

На территории областного центра перестали открываться сайты на ПК, не работают домофоны и системы видеонаблюдения. Фиксируется масштабный сбой системы Электронного города.

Жители Новосибирска возмущены из-за испорченного выходного. В комментариях многие не стесняются в выражениях.

Не кажется что слишком часто сбои пошли? Сейчас минимум два часа без интернета будем сидеть и это если только повезет.
Я полдня без интернета и дозвониться не могу и пополнить не могу. В единственный выходной. Ужасно!
Интернета нет, приложение не работает, приколисты.
Даже в приложение не заходит, на звонки не отвечают, все упало… Если вы такие немощные что вас могут задидосить, ценники в половину урезайте тогда!!!

Специалисты же сообщают, что уже работают над устранением проблем. О сроках восстановления не сообщается.

Напомним, что ранее стало известно об очередных авариях на сетях. Жители Новосибирска вынуждены замерзать в собственных квартирах.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Работа#Сбой
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