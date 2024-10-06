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Posted 6 октября, 02:14

Published 6 октября, 02:14

Modified 6 октября, 02:16

Updated 6 октября, 02:16

Визит Владимира Путина

Владимир Путин в Новосибирске — сроки и цели визита

6 октября 2024, 02:14
Фото: Кристина Кормилицына. МИА «Россия сегодня»
Визит Владимира Путина
Глава государства не раз бывал в Новосибирске, рассказываем о целях визитов Владимира Путина в областную столицу.

7 октября Владимир Путин будет получать поздравления с днем рождения. Главе государства исполнится 72 года. Уже больше 20 лет он находится на посту президента России. За это время Путин не раз приезжал в Новосибирск.

Рабочая поездка Путина в Новосибирск в 2000 году

В год избрания на пост глава государства посещал регионы страны. Новосибирская область не стала исключением. Были определены сферы, которые требовали дополнительного внимания и усиления. Среди них: энергетическая, топливная и, конечно же, интеллектуальная.

Визит Путина в Новосибирск в 2001 году

Президентский поезд следовал из Томска в Омск. На станцию в Новосибирске состав прибыл глубокой ночью. Машинисты вспоминали позже, что никто из них не знал всех подробностей путешествия главы государства. Каждого очень тщательно проверяли. Не брали тех, кто был замечен в нарушении трудовой дисциплины.

Участие Путина в открытии Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в 2005 году

Глава государства принял участие в торжественной церемонии. Перед этим Владимир Путин осмотрел выставку, которая рассказывала обо всех этапах реконструкции учреждения культуры. Владимир Путин предложил руководству возобновить гастрольную деятельность знаменитой труппы.

Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Новосибирске в 2007 году

Главы государств участвовали в Форуме приграничных регионов двух стран. Они обсуждали вопросы развития торгово-экономических связей, затронули темы взаимодействия силовых структур.

Рабочая поездка Владимира Путина в Новосибирск в 2008 году

Долгожданное открытие переправы через Обь жители Новосибирской области ждали долгие годы. Владимир Путин лично поздравил людей с появлением нового объекта инфраструктуры. Тогда же он отметил важность возведения и в регионе, и в стране объездов крупных городов. Подобным образом должна решаться проблема транспортной доступности.

Визит Владимира Путина в Новосибирск в 2014 году

В регион Владимир Путин прибыл для проведения встречи, основной темой которой стало качество дорог Также была проведена торжественная церемония открытия Бугринского моста.

Визит Владимира Путина в Новосибирскую область в 2018 году

Первый визит главы государства состоялся в феврале. Владимир Путин посетил Академгородок и вручил премии Президента ученым.

Вторая поездка в регион пришлась на конец лета. Глава государства поздравил детей и учителей со скорым началом нового учебного года. Владимир Путин принял участие в заседании форума «Технопром-2018». Главными стали темы, касающиеся развития науки и техники.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Правительство#Владимир Путин
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