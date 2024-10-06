Владимир Путин в Новосибирске — сроки и цели визита

Президентский поезд следовал из Томска в Омск. На станцию в Новосибирске состав прибыл глубокой ночью. Машинисты вспоминали позже, что никто из них не знал всех подробностей путешествия главы государства. Каждого очень тщательно проверяли. Не брали тех, кто был замечен в нарушении трудовой дисциплины.