14-летний подросток с дядей утонули во время рыбалки на глазах у бабушки

Posted 7 октября, 03:34
Published 7 октября, 03:34
Modified 7 октября, 03:36
Updated 7 октября, 03:36
5 октября в селе Отрадненское Куйбышевского района произошла трагедия: 14-летний подросток и взрослый мужчина утонули в озере неподалеку от населенного пункта. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по данному факту начата проверка.
Предположительно инцидент произошел на озере Суеток, об этом говорят местные жители. Дядя и его племянник плыли на лодке, но перевернулись. Свидетелем трагедии стала бабушка, которая бросилась на помощь, но сама запуталась в рыболовных сетях. К счастью, ее удалось спасти — она была доставлена в реанимацию и находится под наблюдением врачей.
Отметим, что летний купальный сезон 2024 года также оказался трагичным для Сибири. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, за прошедшее лето в Сибири утонули 304 человека, в том числе 56 детей. Хотя число ЧП с несовершеннолетними сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом, многие жертвы трагедий — это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В самой Новосибирской области за лето утонули 40 человек, среди которых было 12 детей.
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