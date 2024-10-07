14-летний подросток с дядей утонули во время рыбалки на глазах у бабушки

Отметим, что летний купальный сезон 2024 года также оказался трагичным для Сибири. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, за прошедшее лето в Сибири утонули 304 человека, в том числе 56 детей. Хотя число ЧП с несовершеннолетними сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом, многие жертвы трагедий — это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В самой Новосибирской области за лето утонули 40 человек, среди которых было 12 детей.