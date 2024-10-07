atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 03:34

Published 7 октября, 03:34

Modified 7 октября, 03:36

Updated 7 октября, 03:36

Мужчина с подростком утонули в озере

14-летний подросток с дядей утонули во время рыбалки на глазах у бабушки

7 октября 2024, 03:34
Фото: 1MI
Мужчина с подростком утонули в озере

В Новосибирской области утонули 14-летний подросток и его дядя

Подросток вместе с дядей утонули во время рыбалки, а в реанимации также могла оказаться бабушка, сообщают жители Куйбышевского района.

5 октября в селе Отрадненское Куйбышевского района произошла трагедия: 14-летний подросток и взрослый мужчина утонули в озере неподалеку от населенного пункта. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по данному факту начата проверка.

Предположительно инцидент произошел на озере Суеток, об этом говорят местные жители. Дядя и его племянник плыли на лодке, но перевернулись. Свидетелем трагедии стала бабушка, которая бросилась на помощь, но сама запуталась в рыболовных сетях. К счастью, ее удалось спасти — она была доставлена в реанимацию и находится под наблюдением врачей.

Отметим, что летний купальный сезон 2024 года также оказался трагичным для Сибири. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, за прошедшее лето в Сибири утонули 304 человека, в том числе 56 детей. Хотя число ЧП с несовершеннолетними сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом, многие жертвы трагедий — это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В самой Новосибирской области за лето утонули 40 человек, среди которых было 12 детей.

Губернатор Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пятеро мужчин утонули в водоемах Новосибирской области за неделюТак и не нашли тело молодого мужчины, который утонул, спасая детей в НовосибирскеПьяный новосибирец пошел купаться с ребенком и утонул
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Рыбалка#Озеро#Подросток#Трагедия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика