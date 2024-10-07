35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родину

Итогами рейда стал 51 протокол по различным административным статьям. 35 человек пойманы на более серьезных нарушениях, и на этом их трудовая карьера в России окончилась. Всего же под проверку попали 196 мигрантов, об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал руководитель областного управления полиции Андрей Кульков.