35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родину

Posted 7 октября, 07:30
Published 7 октября, 07:30
Modified 7 октября, 07:32
Updated 7 октября, 07:32
35 мигрантов будут вынуждены покинуть территорию России после очередного рейда, проведенного силами полицейских управления МВД по Новосибирской области. Все они уличены в нарушении миграционного законодательства страны.
Проверки подверглись несколько предприятий, где традиционно трудятся представители иных государств. Полиция неожиданно нагрянула на автомойку и предприятие общепита на улице Выборной, а также проверила мусоросортировочный цех и несколько складов на Станционной.
Итогами рейда стал 51 протокол по различным административным статьям. 35 человек пойманы на более серьезных нарушениях, и на этом их трудовая карьера в России окончилась. Всего же под проверку попали 196 мигрантов, об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал руководитель областного управления полиции Андрей Кульков.
Напомним, в Новосибирской области арестовали сделавшего наркозакладки иностранца.
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