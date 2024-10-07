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Posted 7 октября, 07:30

Published 7 октября, 07:30

Modified 7 октября, 07:32

Updated 7 октября, 07:32

Департация мигрантов из Новосибирской области

35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родину

7 октября 2024, 07:30
Фото: 1MI
Департация мигрантов из Новосибирской области
В Новосибирске полиция провела очередной рейд на предприятиях, где традиционно трудятся иностранцы, рассказал руководитель областного МВД Андрей Кульков.

35 мигрантов будут вынуждены покинуть территорию России после очередного рейда, проведенного силами полицейских управления МВД по Новосибирской области. Все они уличены в нарушении миграционного законодательства страны.

Проверки подверглись несколько предприятий, где традиционно трудятся представители иных государств. Полиция неожиданно нагрянула на автомойку и предприятие общепита на улице Выборной, а также проверила мусоросортировочный цех и несколько складов на Станционной.

Итогами рейда стал 51 протокол по различным административным статьям. 35 человек пойманы на более серьезных нарушениях, и на этом их трудовая карьера в России окончилась. Всего же под проверку попали 196 мигрантов, об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал руководитель областного управления полиции Андрей Кульков.

Напомним, в Новосибирской области арестовали сделавшего наркозакладки иностранца.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Рейд#Миграционное законодательство#Управление полиции
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