Бердск останется без котельной: подрядчика строительства задержали в Москве

По данным прокуратуры Новосибирской области, в июне 2024 года был проведен ряд проверок, по результатам которых подрядчик был оштрафован на 7,4 млн рублей за несоблюдение сроков и неисполнение своих обязательств. Однако несмотря на принятые меры, сроки сдачи объекта к августу текущего года были нарушены. Теперь перед властями встаёт задача срочного поиска нового подрядчика или других решений для завершения строительства, так как от функционирования этой котельной зависит подача тепла в жилые дома и социальные объекты.