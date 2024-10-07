Бердск останется без котельной: подрядчика строительства задержали в Москве

Posted 7 октября, 11:47
Published 7 октября, 11:47
Modified 7 октября, 11:49
Updated 7 октября, 11:49
По данным следствия, Орешков и его коллеги получили аванс в размере 108 млн рублей на строительство котельной, однако работы на объекте начали с отставанием от графика на шесть месяцев. Вместо качественного оборудования подрядчик привлёк субподрядчика ООО «Титан», руководимого Романом Айрапетяном, который установил китайские аналоги теплообменников, вместо предусмотренных договором более дорогих отечественных моделей фирмы «Ридан». По информации правоохранительных органов, цена китайских теплообменников составила 30 млн рублей, что в два раза ниже запланированных затрат.
Вдобавок, на счет субподрядчика были переведены 35 млн рублей за насосы немецкой марки Wilo, однако оборудование так и не было поставлено. Следствие считает, что оба руководителя, Орешков и Айрапетян, намеренно нарушили условия контракта, присвоив разницу между стоимостью оборудования и реальными затратами на его закупку.
В то время как Денис Орешков был задержан в Москве и этапирован в Бердск, Роман Айрапетян, ключевая фигура в этом деле, покинул страну. В настоящее время следствие ведет активные поиски, но его местоположение пока остаётся неизвестным.
Решением суда Орешков был взят под стражу и помещен в следственный изолятор на два месяца для проведения дальнейших следственных мероприятий. Айрапетяну заочно предъявлены обвинения, однако его скрытность усложняет проведение расследования и сбор необходимых доказательств.
Незавершённое строительство котельной «Восточная» угрожает стабильности теплоснабжения в Бердске в предстоящий зимний период. На момент задержания Орешкова работы на объекте не были завершены, что делает невозможным ввод котельной в эксплуатацию в сроки, ранее установленные договором.
По данным прокуратуры Новосибирской области, в июне 2024 года был проведен ряд проверок, по результатам которых подрядчик был оштрафован на 7,4 млн рублей за несоблюдение сроков и неисполнение своих обязательств. Однако несмотря на принятые меры, сроки сдачи объекта к августу текущего года были нарушены. Теперь перед властями встаёт задача срочного поиска нового подрядчика или других решений для завершения строительства, так как от функционирования этой котельной зависит подача тепла в жилые дома и социальные объекты.