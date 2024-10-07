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Posted 7 октября, 12:02

Published 7 октября, 12:02

Modified 7 октября, 12:04

Updated 7 октября, 12:04

МРОТ вырастет с начала года

Индексация зарплат: как увеличится МРОТ с 1 января 2025 года

7 октября 2024, 12:02
Фото: 1MI
МРОТ вырастет с начала года

С 1 января 2025 года вырастет размер МРОТ в Новосибирской области

С начала 2025 года во всей России вырастет минимальный размер оплаты труда, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по всей России увеличится до 22 440 рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Индексация составит 16,6%. Новое повышение затронет порядка 4 миллионов работников, чьи зарплаты привязаны к МРОТ.

Сейчас МРОТ в России составляет 19 242 рубля, и с 2025 года он вырастет более чем на три тысячи рублей. В Министерстве труда объясняют, что эта мера направлена на улучшение благосостояния граждан с низкими доходами и является частью программы поддержки социальных слоев населения.

Кроме того, к 2030 году правительство планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей. Эта стратегия направлена на обеспечение достойного уровня жизни для всех россиян и сокращение бедности в стране.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Михаил Мишустин#Индексация#МРОТ#Зарплата#Бедность
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