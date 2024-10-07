Индексация зарплат: как увеличится МРОТ с 1 января 2025 года

Сейчас МРОТ в России составляет 19 242 рубля, и с 2025 года он вырастет более чем на три тысячи рублей. В Министерстве труда объясняют, что эта мера направлена на улучшение благосостояния граждан с низкими доходами и является частью программы поддержки социальных слоев населения.