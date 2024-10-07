Ипотека в Новосибирской области — станет ли жилье доступнее

Ситуация с ипотечным кредитованием сильно варьируется от региона к региону. В лидерах регионов по доле семей, которые могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке — Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область, где более 35% семей могут приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку. Новосибирская область же не смогла приблизиться к этим показателям, оказавшись в конце рейтинга доступности ипотеки. Эксперты связывают это с ростом процентных ставок и снижением числа льготных программ, что делает покупку жилья в кредит почти недоступной для среднего класса.