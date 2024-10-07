Ипотека в Новосибирской области — станет ли жилье доступнее

Posted 7 октября, 02:42
Published 7 октября, 02:42
Modified 7 октября, 02:44
Updated 7 октября, 02:44
В 2024 году рынок ипотеки в России столкнулся с серьезными вызовами. Количество выдаваемых ипотечных кредитов существенно снизилось, и Новосибирск оказался в числе тех регионов, где доступность жилья в кредит заметно уменьшилась. По данным РИА Новости, лишь 13,4% российских семей могут позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке, что примерно соответствует уровню десятилетней давности.
Ситуация с ипотечным кредитованием сильно варьируется от региона к региону. В лидерах регионов по доле семей, которые могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке — Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область, где более 35% семей могут приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку. Новосибирская область же не смогла приблизиться к этим показателям, оказавшись в конце рейтинга доступности ипотеки. Эксперты связывают это с ростом процентных ставок и снижением числа льготных программ, что делает покупку жилья в кредит почти недоступной для среднего класса.
Новосибирск, будучи одним из крупнейших городов Сибири, страдает от снижения активности на рынке новостроек. В рейтинге РИА Новости регион занял лишь 50 место по возможности выдачи ипотеки. В июле 2024 года продажи квартир в новостройках сократились почти на 45%. Такая динамика объясняется завершением действия льготных ипотечных программ, что ударило по покупательной способности жителей.
Для того чтобы взять ипотеку на стандартную двухкомнатную квартиру в Новосибирске, потребуется ежемесячный платеж от 36 тысяч рублей. Средняя зарплата в регионе варьируется в районе 60 тысяч рублей, что делает ипотеку малодоступной для большинства семей.
Экс-министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ранее подтвердил, что за первое полугодие 2024 года в регионе введено 1,32 миллиона квадратных метров жилья — это на 19,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Снижение спроса на новостройки, вызванное высокими процентными ставками по ипотеке и ростом минимального первоначального взноса, вынудило застройщиков замедлить темпы строительства.
По мнению экспертов, если рынок новостроек продолжит падение, Новосибирск может столкнуться с серьезными экономическими проблемами. Это не только замедлит развитие города, но и поставит под угрозу финансовую устойчивость строительных компаний.
«Ипотека дороже арендного платежа в 3,1 раза. Отсюда вывод, число ипотечных кредитов на первичном рынке на время экспериментов ЦБ РФ с ключевой ставкой сократится до суммарной доли всех льготных и субсидированных программ», — считает независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирске Сергей Николаев.
На фоне снижения доступности новостроек, квартиры на вторичном рынке в Новосибирске значительно подорожали. В августе 2024 года средняя цена за квадратный метр выросла на 2,1%, достигнув 126 тысяч рублей. Эта тенденция связана с тем, что покупатели предпочитают жилье с уже готовым ремонтом и инфраструктурой, в отличие от новостроек с голыми стенами.
«Этот тренд объясняется довольно просто, сегодня эксперты разного уровня и квалификации из „каждого утюга“ вещают о грядущем обвале цен на недвижимость. Кроме этого, покупателям, которые планируют сдавать квартиру в аренду, банк предлагает более высокую рентабельность по депозитам, причем без всяких хлопот. Все это сильно напоминает бесплатный сыр», — говорит Николаев.
С увеличением ключевой ставки до 19% прогнозы на будущее ипотечного кредитования выглядят пессимистично. Высокие ставки делают ипотеку практически недоступной для большинства жителей Новосибирска, вынуждая их искать альтернативные варианты жилья, например, аренду.
Для того чтобы поддержать строительный сектор и сделать жилье более доступным, необходимы меры со стороны государства и банков. Без восстановления льготных программ и снижения ставок рынок недвижимости продолжит стагнировать.
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