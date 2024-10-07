Как цифровые сервисы помогают жителям Новосибирской области

Новосибирцы активно используют портал для совершения платежей по госпошлинам, налогам и штрафам. Общий объем платежей за 2024 год составил 2,4 млрд рублей.

Развивается новый формат предоставления Госуслуг через виртуальных помощников в чате. Робот Макс от Госуслуг теперь доступен и на умных устройствах, колонках с Алисой. Он рассказывает как воспользоваться нужным сервисом и умеет сам подавать заявления. Сейчас ведется проработка сценариев общения Макса с пользователем в рамках предоставления региональных услуг.