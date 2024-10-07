Манулят в Новосибирском зоопарке разлучили с матерью

Posted 7 октября, 02:49
Published 7 октября, 02:49
Modified 7 октября, 02:51
Updated 7 октября, 02:51
Котят манулов переселили из общего вольера с матерями в отдельные, чтобы они начали привыкать к самостоятельной жизни. Размещение котят в отдельных вольерах — важный шаг для их дальнейшего развития, который помогает им адаптироваться к условиям взросления и учит самостоятельности.
Всего были переселены 11 котят. За счет этого в Новосибирском зоопарке образовалась новая аллея манулов. Соседями диких кошек стали пятнистые олени. Пользователи сети даже нарисовали небольшую карту, чтобы легче сориентироваться, где теперь искать вторую аллею манулов. Зеленым отметили старую, красным — новую.
Посмотреть на манулов некоторые категории граждан сейчас могут бесплатно. С 1 октября стартовала декада пожилого человека, в связи с чем Новосибирский зоопарк сделал бесплатный проход для пенсионеров и инвалидов.
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