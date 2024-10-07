Манулят в Новосибирском зоопарке разлучили с матерью

Котят манулов переселили из общего вольера с матерями в отдельные, чтобы они начали привыкать к самостоятельной жизни. Размещение котят в отдельных вольерах — важный шаг для их дальнейшего развития, который помогает им адаптироваться к условиям взросления и учит самостоятельности.