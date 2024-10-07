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Posted 7 октября, 02:49

Published 7 октября, 02:49

Modified 7 октября, 02:51

Updated 7 октября, 02:51

Манул в вольере

Манулят в Новосибирском зоопарке разлучили с матерью

7 октября 2024, 02:49
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Манул в вольере
Недавно в Новосибирском зоопарке произошли значительные изменения в жизни маленьких манулов. Детенышей переселили в новые вольеры, сообщает телеграм-канал «Манулизация».

Котят манулов переселили из общего вольера с матерями в отдельные, чтобы они начали привыкать к самостоятельной жизни. Размещение котят в отдельных вольерах — важный шаг для их дальнейшего развития, который помогает им адаптироваться к условиям взросления и учит самостоятельности.

Видео: Новосибирский зоопарк. Манулов в Новосибирском зоопарке переселили в новый вольер.

Всего были переселены 11 котят. За счет этого в Новосибирском зоопарке образовалась новая аллея манулов. Соседями диких кошек стали пятнистые олени. Пользователи сети даже нарисовали небольшую карту, чтобы легче сориентироваться, где теперь искать вторую аллею манулов. Зеленым отметили старую, красным — новую.

Расположение аллеи мануловРасположение аллеи манулов
Расположение аллеи манулов. Фото: телеграм-канал «Манулизация»

Посмотреть на манулов некоторые категории граждан сейчас могут бесплатно. С 1 октября стартовала декада пожилого человека, в связи с чем Новосибирский зоопарк сделал бесплатный проход для пенсионеров и инвалидов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Манулы
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