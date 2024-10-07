Массовый сбой «ВК»: что прозошло с соцсетью 7 октября 2024 года

В 13:30 по московскому времени начался резкий рост жалоб на недоступность сайта и приложения. По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях поступают из разных уголков страны, но наибольшее число жалоб зафиксировано в Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Крым, Смоленской области, Москве и Московской области. Проблемы также затронули пользователей в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях.