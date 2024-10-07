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Posted 7 октября, 10:48

Published 7 октября, 10:48

Modified 7 октября, 10:52

Updated 7 октября, 10:52

Массовый сбой VK

Массовый сбой «ВК»: что прозошло с соцсетью 7 октября 2024 года

7 октября 2024, 10:48
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Массовый сбой VK

Новосибирцы столкнулись с массовым сбоев «ВКонтакте»

7 октября 2024 года пользователи одной из крупнейших социальных сетей России, «ВКонтакте», резко столкнулись с глобальными неполадками в работе сервиса.

В 13:30 по московскому времени начался резкий рост жалоб на недоступность сайта и приложения. По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях поступают из разных уголков страны, но наибольшее число жалоб зафиксировано в Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Крым, Смоленской области, Москве и Московской области. Проблемы также затронули пользователей в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях.

Сбой привел к полной недоступности как мобильной, так и ПК-версий «ВКонтакте». Пользователи не могут зайти в социальную сеть, что вызвало волну недовольства в социальных сетях и на форумах.

Сбой начался в 13:30 по МСКСбой начался в 13:30 по МСК
Сбой начался в 13:30 по МСК. Фото: downdetector.su
«Пытаюсь зайти на свою страницу — ни на компьютере, ни в телефоне ничего не работает. Выскакиевает ошибка на английском», — пишет новосибирец Антон Морозов.

Аналогичные жалобы поступили от пользователей из Кемеровской области. Екатерина Лаврентьева, жительница Кемерово, отметила:

«Работала, обащалсь с коллегами „ВК“ с компьютера. Перестала грузить страница. Спросила в Telegram у коллег, все ли у них ок. Сказали, что нормально. Потом у всех „ВК“ начал отваливаться», — комментирует сибирячка Елена Колесникова.

Ранее массовый сбой в работе интернета от провайдера «Электронный город» затронул жителей Новосибирской области. Сибиряки остались без Сети почти на сутки.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Сбой#ВКонтакте#Социальные сети
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