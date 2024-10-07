Мэрия покупает конфеты за 7 млн рублей — зачем чиновникам столько сладкого

Posted 7 октября, 04:48
Published 7 октября, 04:48
Modified 7 октября, 04:50
Updated 7 октября, 04:50
Мэрия Новосибирска готовится к новогодним праздникам с размахом: на сладкие подарки для детей выделено почти 7 миллионов рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, Департамент по социальной политике мэрии объявил тендер на поставку 16 190 сладких презентов.
Будущие подарки предназначены для социальных учреждений и районных администраций города. В набор войдут популярные конфеты — грильяжные, вафельные, желейные, мармеладные и суфле. Упаковка должна быть выполнена из плотного картона, украшена изображениями достопримечательностей Новосибирска, и самое интересное — на упаковке будет окошко, куда вставят поздравительную открытку от мэра или календарь на 2025 год. Приятный бонус, который, возможно, пригодится в течение года.
Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября, а сами подарки должны быть доставлены не позднее 2 декабря 2024 года, чтобы все дети успели получить свои презенты к празднику.
Если вспоминать прошлый год, то тогда мэрия закупила лишь три тысячи новогодних наборов. Тогда администрация потратила на это 1,2 миллиона рублей. В каждый подарок входило более 10 видов конфет, молочный шоколад, батончики, мармелад и даже орехи в шоколаде. Весом не меньше 600 граммов, эти наборы также отличались красивой упаковкой с изображением ЛДС «Сибирь-Арена». В этом году масштаб увеличился, и количество подарков стало в пять раз больше.
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