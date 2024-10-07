atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 04:48

Published 7 октября, 04:48

Modified 7 октября, 04:50

Updated 7 октября, 04:50

Сладкие подарки закупит мэрия Новосибирска

Мэрия покупает конфеты за 7 млн рублей — зачем чиновникам столько сладкого

7 октября 2024, 04:48
Фото: 1MI
Сладкие подарки закупит мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска закупит новогодние подарки на 7 млн рублей

Администрация Новосибирска начала готовиться к Новому году, для горожан закупят подарки на 7 млн рублей.

Мэрия Новосибирска готовится к новогодним праздникам с размахом: на сладкие подарки для детей выделено почти 7 миллионов рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, Департамент по социальной политике мэрии объявил тендер на поставку 16 190 сладких презентов.

Будущие подарки предназначены для социальных учреждений и районных администраций города. В набор войдут популярные конфеты — грильяжные, вафельные, желейные, мармеладные и суфле. Упаковка должна быть выполнена из плотного картона, украшена изображениями достопримечательностей Новосибирска, и самое интересное — на упаковке будет окошко, куда вставят поздравительную открытку от мэра или календарь на 2025 год. Приятный бонус, который, возможно, пригодится в течение года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября, а сами подарки должны быть доставлены не позднее 2 декабря 2024 года, чтобы все дети успели получить свои презенты к празднику.

Если вспоминать прошлый год, то тогда мэрия закупила лишь три тысячи новогодних наборов. Тогда администрация потратила на это 1,2 миллиона рублей. В каждый подарок входило более 10 видов конфет, молочный шоколад, батончики, мармелад и даже орехи в шоколаде. Весом не меньше 600 граммов, эти наборы также отличались красивой упаковкой с изображением ЛДС «Сибирь-Арена». В этом году масштаб увеличился, и количество подарков стало в пять раз больше.

Новогодние подарки со смыслом: секреты выбора идеальных презентов для родных и коллег
Узнать подробнее
Читайте также:
Мнение жителей не учитывается: мэрия закупит металлические оградки на 12 млн рублейНовосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов — сколько заплатятПолиция в Новосибирске закупила корм для служебных собак на 2,7 млн рублей
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дети#Госзакупки#Новый год#Конфеты#Сладости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика