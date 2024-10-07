Мэрия покупает конфеты за 7 млн рублей — зачем чиновникам столько сладкого

Если вспоминать прошлый год, то тогда мэрия закупила лишь три тысячи новогодних наборов. Тогда администрация потратила на это 1,2 миллиона рублей. В каждый подарок входило более 10 видов конфет, молочный шоколад, батончики, мармелад и даже орехи в шоколаде. Весом не меньше 600 граммов, эти наборы также отличались красивой упаковкой с изображением ЛДС «Сибирь-Арена». В этом году масштаб увеличился, и количество подарков стало в пять раз больше.