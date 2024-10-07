Мигрант попытался отравить жителей Новосибирской области

Posted 7 октября, 05:34
Published 7 октября, 05:34
Modified 7 октября, 05:36
Updated 7 октября, 05:36
В Барабинском районе Новосибирска задержали молодого мужчину, пытавшегося распродать мелкими партиями более трети килограмма наркотиков. Приехавший из стран Центральной Азии 20-летний иностранец до разоблачения успел сделать 24 закладки с запрещенными веществами вдоль железнодорожных путей, рассказали в пресс-службе транспортного управления полиции по СФО.
Наркодилер рассказал задержавшим его транспортным полицейским, что запрещенные вещества купил оптом через интернет. При себе у него было 93 разовые дозы и 797 свертков с наркотиками нашли во время обыска у него в съемной квартире. Этого количества хватило бы на то, чтобы отравить сотню жителей Новосибирской области.
Сейчас закладчик находится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за покушение на продажу наркотиков. Если суд признает его вину, иностранцу грозит до 20 лет колонии.
Напомним, ранее в Новосибирске мигрантов-нелегалов нашли под землей.
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