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Posted 7 октября, 05:34

Published 7 октября, 05:34

Modified 7 октября, 05:36

Updated 7 октября, 05:36

В Новосибирской области задержан мигрант-наркосбытчик

Мигрант попытался отравить жителей Новосибирской области

7 октября 2024, 05:34
Фото: 1MI

В Новосибирской области задержан мигрант-наркосбытчик

В Барабинском районе задержали приехавшего из Центральной Азии наркосбытчика, следует из сообщения пресс-службы управления МВД по Новосибирской области.

В Барабинском районе Новосибирска задержали молодого мужчину, пытавшегося распродать мелкими партиями более трети килограмма наркотиков. Приехавший из стран Центральной Азии 20-летний иностранец до разоблачения успел сделать 24 закладки с запрещенными веществами вдоль железнодорожных путей, рассказали в пресс-службе транспортного управления полиции по СФО.

Наркодилер рассказал задержавшим его транспортным полицейским, что запрещенные вещества купил оптом через интернет. При себе у него было 93 разовые дозы и 797 свертков с наркотиками нашли во время обыска у него в съемной квартире. Этого количества хватило бы на то, чтобы отравить сотню жителей Новосибирской области.

Сейчас закладчик находится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за покушение на продажу наркотиков. Если суд признает его вину, иностранцу грозит до 20 лет колонии.

Напомним, ранее в Новосибирске мигрантов-нелегалов нашли под землей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Уголовное дело#Наркотики#Центральная Азия
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