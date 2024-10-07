Мигрант попытался отравить жителей Новосибирской области

Наркодилер рассказал задержавшим его транспортным полицейским, что запрещенные вещества купил оптом через интернет. При себе у него было 93 разовые дозы и 797 свертков с наркотиками нашли во время обыска у него в съемной квартире. Этого количества хватило бы на то, чтобы отравить сотню жителей Новосибирской области.