Мигрантов-нелегалов нашли под землей — останутся ли они в России

Posted 7 октября, 04:02
Published 7 октября, 04:02
Modified 7 октября, 04:04
Updated 7 октября, 04:04
В Новосибирском метро сотрудники полиции задержали иностранок, ранее нарушивших миграционное законодательство. Женщины должны были покинуть территорию России, однако этого не сделали.
Незаконных мигранток узнали благодаря системе «Безопасный город», которой оборудованы все станции метрополитена Новосибирска, рассказал пресс-секретарь метро Владимир Кузменкин. В пресс-службе областного управления полиции сообщение пока не прокомментировали.
Сейчас нарушительниц ожидает принудительная депортация, которой они будут ожидать в Центре временного содержания граждан.
Напомним, что в октябре на нескольких сельхозпредприятиях под Новосибирском обнаружили мигрантов, трудившихся там в рабских условиях.
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