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Posted 7 октября, 04:02

Published 7 октября, 04:02

Modified 7 октября, 04:04

Updated 7 октября, 04:04

В метро Новосибирска задержаны нелегальные мигрантки

Мигрантов-нелегалов нашли под землей — останутся ли они в России

7 октября 2024, 04:02

В метро Новосибирска задержаны нелегальные мигрантки

Система распознавания лиц помогла установить иностранок, которые ранее были выдворены за пределы РФ, следует из сообщения пресс-службы метрополитена.

В Новосибирском метро сотрудники полиции задержали иностранок, ранее нарушивших миграционное законодательство. Женщины должны были покинуть территорию России, однако этого не сделали.

Незаконных мигранток узнали благодаря системе «Безопасный город», которой оборудованы все станции метрополитена Новосибирска, рассказал пресс-секретарь метро Владимир Кузменкин. В пресс-службе областного управления полиции сообщение пока не прокомментировали.

Сейчас нарушительниц ожидает принудительная депортация, которой они будут ожидать в Центре временного содержания граждан.

Напомним, что в октябре на нескольких сельхозпредприятиях под Новосибирском обнаружили мигрантов, трудившихся там в рабских условиях.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Метро#Полиция#Мигранты#Депортация#Миграционное законодательство
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