Мусоровоз воспламенился из-за неосторожности новосибирца

Posted 7 октября, 12:30
Published 7 октября, 12:30
Modified 7 октября, 12:32
Updated 7 октября, 12:32
Причиной возгорания стала тлеющая зола, выброшенная в мусорный бак. Водитель спецавтомобиля вовремя заметил дым в кабине и оперативно выгрузил мусор на обочину дороги, после чего вызвал пожарных. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем, а на следующий день мусор был вывезен трактором. По словам специалистов, только удачное стечение обстоятельств помогло избежать серьёзных последствий, ведь пожар в кузове мусоровоза может развиться буквально за считанные минуты.
Подобные случаи нередки в осенне-зимний сезон, когда жители начинают топить печи, а тлеющая зола попадает в общий мусор. Это нарушение правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и противопожарной безопасности. За такое нарушение может быть наложен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.
МУП «САХ» призывает всех новосибирцев быть внимательными и остужать золу перед её утилизацией, чтобы не допустить возгораний и сохранить жизнь и здоровье водителей и экипажей мусоровозов.
Сейчас в Новосибирске продолжается работа по улучшению системы раздельного сбора отходов. На территории города установили 45 новых контейнеров для сортировки мусора, что способствует снижению нагрузки на окружающую среду.