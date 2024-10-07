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Posted 7 октября, 12:30

Published 7 октября, 12:30

Modified 7 октября, 12:32

Updated 7 октября, 12:32

Мусоровоз загореся в Новосибирске

Мусоровоз воспламенился из-за неосторожности новосибирца

7 октября 2024, 12:30
Фото: Photobank Ura Media
Мусоровоз загореся в Новосибирске

Мусоровоз в Новосибирске воспламенился из-за тлеющей золы

В Ленинском районе Новосибирска произошел инцидент на улице Немировича-Данченко. Загорелся мусоровоз, принадлежащий МУП «САХ», сообщили в пресс-службе предприятия.

Причиной возгорания стала тлеющая зола, выброшенная в мусорный бак. Водитель спецавтомобиля вовремя заметил дым в кабине и оперативно выгрузил мусор на обочину дороги, после чего вызвал пожарных. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем, а на следующий день мусор был вывезен трактором. По словам специалистов, только удачное стечение обстоятельств помогло избежать серьёзных последствий, ведь пожар в кузове мусоровоза может развиться буквально за считанные минуты.

Подобные случаи нередки в осенне-зимний сезон, когда жители начинают топить печи, а тлеющая зола попадает в общий мусор. Это нарушение правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и противопожарной безопасности. За такое нарушение может быть наложен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Напредприятии показали, как выглядит тлеющая золаНапредприятии показали, как выглядит тлеющая зола
Напредприятии показали, как выглядит тлеющая зола. Фото: МУП «САХ»

МУП «САХ» призывает всех новосибирцев быть внимательными и остужать золу перед её утилизацией, чтобы не допустить возгораний и сохранить жизнь и здоровье водителей и экипажей мусоровозов.

Сейчас в Новосибирске продолжается работа по улучшению системы раздельного сбора отходов. На территории города установили 45 новых контейнеров для сортировки мусора, что способствует снижению нагрузки на окружающую среду.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Пожар#МЧС#ТКО#Мусоровоз
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