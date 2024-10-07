Мусоровоз воспламенился из-за неосторожности новосибирца

Причиной возгорания стала тлеющая зола, выброшенная в мусорный бак. Водитель спецавтомобиля вовремя заметил дым в кабине и оперативно выгрузил мусор на обочину дороги, после чего вызвал пожарных. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем, а на следующий день мусор был вывезен трактором. По словам специалистов, только удачное стечение обстоятельств помогло избежать серьёзных последствий, ведь пожар в кузове мусоровоза может развиться буквально за считанные минуты.