Налог на бездетность: мнение общественников

Posted 7 октября, 11:37
Published 7 октября, 11:37
Modified 7 октября, 11:39
Updated 7 октября, 11:39
С этой инициативой выступил также руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров, который предложил направить вырученные средства на поддержку многодетных семей.
Майоров считает, что налог на бездетность — это мера, которая поможет бороться с демографическим кризисом в стране. Он отметил, что сегодня многодетные родители и бездетные граждане находятся в неравных экономических условиях. Как многодетный отец, Майоров предложил, чтобы деньги, вырученные от налога, направлялись на поддержку семей с тремя и более детьми. Он также добавил, что налог на бездетность не является принуждением к рождению детей, а может рассматриваться как участие в улучшении демографической ситуации.
«Если смотреть последнюю статистику по областному ЗАГСу, то у нас 18 тысяч родилось, 28 тысяч скончалось. Идет такой демографический кризис. Если вводить налог, я бы, наверное, на поддержку многодетных семей направил вырученные средства», — прокомментировал Майоров Сиб.фм.
Он отметил, что хорошо понимает проблему, так как сам является многодетным отцом. Он считает, что семьи с детьми, особенно если их больше трех, гораздо больше нуждаются в финансах, нежели одиночки.
Сергей Майоров считает, что введение подобного налога не будет являться принуждением к деторождению. Если у человека нет желания иметь детей, он может не заводить их, но при этом будет обязан платить налог, объяснил он.
«Не хочет он иметь детей, ну и ладно, он помогает, стимулирует, участвует в демографии своего государства. Разве это плохо? Новые граждане рождаются. Это та же экономика. Нам не надо будет привлекать трудовых мигрантов», — ответил глава Союза отцов.
Идея налога на бездетность не нова для России. В СССР налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан был введен в 1941 году и просуществовал до 1992 года. Этот сбор стал одной из мер поддержки рождаемости в военное и послевоенное время, когда государству было необходимо стимулировать прирост населения. В СССР налог взимался с мужчин и замужних женщин без детей в возрасте от 20 до 50 лет. Сумма составляла до 6% от дохода, однако существовали различные льготы и послабления, например, для семей, усыновивших детей.
Сегодня идея возвращения этого налога вызывает споры. Генерал Андрей Гурулев, вновь поднявший вопрос в 2024 году, предложил сделать налог «заоблачным», добавив, что готов к критике за эту инициативу. Впрочем, не все его коллеги поддерживают это предложение: многие считают его «неуместным» и «неразумным».
Россия сталкивается с серьезным демографическим кризисом: рождаемость в стране продолжает падать. В первой половине 2024 года родилось 599 600 детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это самый низкий показатель за последние 25 лет. Проблема усугубляется снижением числа женщин репродуктивного возраста: ежегодно их количество сокращается на 400 тысяч.
Независимый демограф Алексей Ракша предложил альтернативные меры для решения демографических проблем, включая значительное увеличение материнского капитала на второго и третьего ребенка до 1,5-2 миллионов рублей. По его мнению, это может повысить рождаемость на 15% и вывести Россию в число лидеров Европы по этому показателю.
«Первое, что можно сделать сейчас, — ввести два больших маткапитала на второго и третьего ребенка — по 1,5–2 миллиона рублей. И это даст прирост рождаемости на 15%. Что сразу же сделает Россию лидером или одним из лидеров в Европе. На это нужно примерно 1,2 триллиона рублей в год — 0,7% от ВВП», — говорит Ракша.
Ракша также отмечает, что ситуация в России не столь критична, как в 1990-е годы, когда на одну женщину приходилось всего 1,2 ребенка. Однако без дополнительных мер, таких как поддержка семей с детьми, налог на бездетность и увеличение маткапитала, демографическая проблема в России может усугубиться.