Налог на бездетность: мнение общественников

Идея налога на бездетность не нова для России. В СССР налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан был введен в 1941 году и просуществовал до 1992 года. Этот сбор стал одной из мер поддержки рождаемости в военное и послевоенное время, когда государству было необходимо стимулировать прирост населения. В СССР налог взимался с мужчин и замужних женщин без детей в возрасте от 20 до 50 лет. Сумма составляла до 6% от дохода, однако существовали различные льготы и послабления, например, для семей, усыновивших детей.