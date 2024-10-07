atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:46

Published 7 октября, 08:46

Modified 7 октября, 08:48

Updated 7 октября, 08:48

Никита Михалков покажет свои спектакли и встретится с жителями Новосибирска

Никита Михалков решился показать со сцены то, что копил в себе годами

7 октября 2024, 08:46
Фото: министерство культуры Новосибирской области

Никита Михалков покажет свои спектакли и встретится с жителями Новосибирска

В Новосибирск приезжает известный кинорежиссер Никита Михалков, следует из сообщения министерства культуры региона.

В Новосибирске пройдут два показа спектакля Никиты Михалкова «12» и творческая встреча с популярным актером, режиссером и телеведущим. Спектакли будут показаны 12 и 13 ноября на подмостках театра «Глобус», а пообщаться с Михалковым можно будет в зале имени Каца.

В пресс-службе регионального министерства культуры рассказали, что «Мастерская 12» Никиты Михалкова приезжает в столицу Сибири по инициативе главы региона Андрея Травникова. О гастролях губернатор договорился на встрече с Михалковым в ноябре минувшего года.

Известно, что спектакль «12» поставлен Никитой Михалковым по мотивам его собственной одноименной кинокартине. Все, что увидят зрители, годами копилось в душе режиссера. Он смог переосмыслить фильм «12 разгневанных мужчин» режиссера Сидни Люмета и выдать свою версию.

Напомним, в Новосибирске из-за болезни отменил свои концерты пианист Денис Мацуев.

Расстаться с деньгами предложил Центробанк жителям Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родинуЗолотая осень на озере Чаны — топовые фото природы Новосибирской областиВласти раскрыли, сколько домов в Новосибирске остаются без отопления
#Юрий Фомиченко#Культура#Никита Михалков#Мастерская 12#Театр Глобус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика