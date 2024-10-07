Никита Михалков решился показать со сцены то, что копил в себе годами

Posted 7 октября, 08:46
Published 7 октября, 08:46
Modified 7 октября, 08:48
Updated 7 октября, 08:48
В Новосибирске пройдут два показа спектакля Никиты Михалкова «12» и творческая встреча с популярным актером, режиссером и телеведущим. Спектакли будут показаны 12 и 13 ноября на подмостках театра «Глобус», а пообщаться с Михалковым можно будет в зале имени Каца.
В пресс-службе регионального министерства культуры рассказали, что «Мастерская 12» Никиты Михалкова приезжает в столицу Сибири по инициативе главы региона Андрея Травникова. О гастролях губернатор договорился на встрече с Михалковым в ноябре минувшего года.
Известно, что спектакль «12» поставлен Никитой Михалковым по мотивам его собственной одноименной кинокартине. Все, что увидят зрители, годами копилось в душе режиссера. Он смог переосмыслить фильм «12 разгневанных мужчин» режиссера Сидни Люмета и выдать свою версию.
Напомним, в Новосибирске из-за болезни отменил свои концерты пианист Денис Мацуев.
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