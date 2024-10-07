Никита Михалков решился показать со сцены то, что копил в себе годами

В Новосибирске пройдут два показа спектакля Никиты Михалкова «12» и творческая встреча с популярным актером, режиссером и телеведущим. Спектакли будут показаны 12 и 13 ноября на подмостках театра «Глобус», а пообщаться с Михалковым можно будет в зале имени Каца.