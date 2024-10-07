Нового директора назначили в новосибирской «Гормост» — кто им стал

Posted 7 октября, 08:40
Published 7 октября, 08:40
Modified 7 октября, 08:42
Updated 7 октября, 08:42
Муниципальную компанию «Гормост» возглавил Сергей Эпов, ранее он руководил городским управлением автомобильных дорог, которое входит в состав департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Любопытно, что во главе Дептранса сейчас стоит Иосиф Кодалаев, ранее занимавший пост директора «Гормоста».
В мэрию Эпов пришел весной 2022 года, до этого он руководил аналогичной структурой в региональном министерстве транспорта.
Сергею Эпову на новой должности в первую очередь, придется решать проблемы с капитальным ремонтом Октябрьского и Димитровского мостов. Все сроки сорваны, контракты с предыдущими подрядчиками мэрия расторгла в одностороннем порядке.
Кто займет кресло Эпова в мэрии, пока не сообщается.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]