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Posted 7 октября, 08:40

Published 7 октября, 08:40

Modified 7 октября, 08:42

Updated 7 октября, 08:42

На новой должности Сергею Эпову предстоит решать проблемы с затянувшимся ремонтом автомобильных мостов через Обь

Нового директора назначили в новосибирской «Гормост» — кто им стал

7 октября 2024, 08:40
Фото: Юрий Фомиченко. atas.info
На новой должности Сергею Эпову предстоит решать проблемы с затянувшимся ремонтом автомобильных мостов через Обь

Новосибирский «Гормост» возглавил бывший начальник управления автодорог Эпов

Выходец из структуры Дептранса будет заниматься строительством и ремонтов мостов, сообщили в мэрии Новосибирска.

Муниципальную компанию «Гормост» возглавил Сергей Эпов, ранее он руководил городским управлением автомобильных дорог, которое входит в состав департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Любопытно, что во главе Дептранса сейчас стоит Иосиф Кодалаев, ранее занимавший пост директора «Гормоста».

В мэрию Эпов пришел весной 2022 года, до этого он руководил аналогичной структурой в региональном министерстве транспорта.

Сергею Эпову на новой должности в первую очередь, придется решать проблемы с капитальным ремонтом Октябрьского и Димитровского мостов. Все сроки сорваны, контракты с предыдущими подрядчиками мэрия расторгла в одностороннем порядке.

Кто займет кресло Эпова в мэрии, пока не сообщается.

Названа причина повторного ремонта Димитровского моста
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#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Назначение#Гормост
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