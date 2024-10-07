Новосибирские артисты уезжают за рубеж — что они там забыли

Posted 7 октября, 12:16
Published 7 октября, 12:16
Modified 7 октября, 12:18
Updated 7 октября, 12:18
Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) готовится к значимым гастролям в Таиланде. С 9 по 12 октября 2024 года балетная труппа НОВАТа примет участие в XXVI международном фестивале танца и музыки в Бангкоке, который традиционно проводится под патронажем королевской семьи Таиланда. Это престижное мероприятие собирает ведущие коллективы со всего мира, и участие новосибирских артистов подчеркивает высокий уровень их мастерства.
В программе гастролей три выдающихся постановки: эпический балет Юрия Григоровича «Спартак», классический спектакль «Дон Кихот», а также яркий вечер балета, включающий «Кармен-сюиту» и дивертисмент. В этих спектаклях зрители смогут увидеть ведущих солистов театра, таких как Ольга Гришенкова, Анна Одинцова, Роман Полковников и другие. Музыкальное сопровождение обеспечит Королевский симфонический оркестр Бангкока под управлением Евгения Волынского.
Выступления НОВАТа на таком уровне укрепляют культурные связи между Россией и Таиландом и подтверждают высокий статус театра на международной арене.
Новосибирск ожидает еще одно значимое событие — визит известного режиссера и актера Никиты Михалкова. На сцене театра «Глобус» он представит свой спектакль «12», основанный на одноимённой киноленте, а также встретится с жителями города на творческой встрече в зале имен.