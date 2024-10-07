Новосибирские артисты уезжают за рубеж — что они там забыли

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) готовится к значимым гастролям в Таиланде. С 9 по 12 октября 2024 года балетная труппа НОВАТа примет участие в XXVI международном фестивале танца и музыки в Бангкоке, который традиционно проводится под патронажем королевской семьи Таиланда. Это престижное мероприятие собирает ведущие коллективы со всего мира, и участие новосибирских артистов подчеркивает высокий уровень их мастерства.