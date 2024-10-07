Новосибирский университет открыл филиал в Африке

Учебная программа включает профильную математику, физику и русский язык. Все занятия будут проходить онлайн на французском языке, что делает российское образование доступным для значительно большего числа студентов. Как отметил проректор НГТУ Сергей Чернов, ранее для поступления в российские вузы студентам из Африки приходилось ехать в Россию, что было связано с высокими финансовыми затратами. Теперь же благодаря дистанционным форматам обучения, молодёжь из Африки сможет получать качественную подготовку без необходимости дорогих переездов.