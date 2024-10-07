Новосибирский университет открыл филиал в Африке

Posted 7 октября, 07:53
Published 7 октября, 07:53
Modified 7 октября, 07:55
Updated 7 октября, 07:55
Проект стартовал с создания подготовительного факультета в Буркина-Фасо, а 15 октября 2024 года к нему присоединится площадка в Нигере. Эти факультеты помогут африканским абитуриентам подготовиться к поступлению в российские вузы, не покидая своих стран.
Учебная программа включает профильную математику, физику и русский язык. Все занятия будут проходить онлайн на французском языке, что делает российское образование доступным для значительно большего числа студентов. Как отметил проректор НГТУ Сергей Чернов, ранее для поступления в российские вузы студентам из Африки приходилось ехать в Россию, что было связано с высокими финансовыми затратами. Теперь же благодаря дистанционным форматам обучения, молодёжь из Африки сможет получать качественную подготовку без необходимости дорогих переездов.
Программа включает не только обучение, но и интеграцию студентов в российскую образовательную среду. Университет также подписал соглашение с Нигерской национальной нефтяной компанией Sonidep. Студенты, проходящие обучение по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе», будут готовиться к работе с конкретной отраслью, что повышает практическую значимость получаемых знаний.
Этот проект — часть более широкой стратегии НГТУ по продвижению российского образования на международной арене. Университет активно развивает партнёрские отношения с другими странами и строит на их основе новые образовательные проекты. Поддержка со стороны российских и африканских правительств также сыграла ключевую роль в создании этих программ.
Отметим, что одним из недавних примеров признания НГТУ стало предложение установить памятник основателю НЭТИ Георгию Лыщинскому — профессору, который стоял у истоков создания вуза.
Также недавно студента НГТУ стала финалисткой конкурса красоты в России, теперь она представит страну на международном конкурсе в Египте.
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