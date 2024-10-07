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Posted 7 октября, 02:57

Published 7 октября, 02:57

Modified 7 октября, 02:59

Updated 7 октября, 02:59

Александр Бастрыкин запросил доклад о подаче тепла в Первомайском рйоне

Первомайка до сих пор без отопления — Бастрыкин снова требует разобраться в ситуации

7 октября 2024, 02:57
Фото: Следственный комитет РФ
Александр Бастрыкин запросил доклад о подаче тепла в Первомайском рйоне

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с отоплением в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на проблему с отсутствием отопления и горячего водоснабжения в домах Первомайского района Новосибирска. Проблема касается не только жилых домов, но и социальных, образовательных и дошкольных учреждений района.

Ранее одна из жительниц района обратилась напрямую к Александру Бастрыкину через социальные сети с просьбой помочь в решении проблемы. Она рассказала, что живет с годовалым ребенком в квартире, где температура не соответствует санитарным нормам. Отсутствие отопления и горячей воды негативно сказывается на здоровье ее малыша, что и вынудило женщину обратиться за помощью. В своем заявлении она выразила подозрения, что деньги, поступившие от оплаты коммунальных услуг, были присвоены сотрудниками теплоснабжающей компании.

Видео: VK / «Моя Первомайка». Обращение горожан к Бастрыкину

Этот случай привлек внимание не только правоохранительных органов, но и широкой общественности, так как проблема длится уже больше месяца, и пока ситуация не разрешена.

Проблемы с подачей тепла в Первомайском районе начались из-за долгов теплоснабжающих организаций перед поставщиками ресурсов. Как стало известно, котельная ООО «СТК» задолжала «Новосибирск Межрегионгазу» около 168 миллионов рублей. Дополнительно еще 800 млн рублей задолжало МУП «Энергия». Из-за этих долгов поставки газа были ограничены, что и привело к проблемам с подачей тепла.

После жалобы жительницы Следственный комитет начал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин лично поручил расследовать ситуацию и доложить ему о результатах.

Тем временем губернатор Новосибирской области Андрей Травников также обратил внимание на проблему с подключением отопления на левом берегу Новосибирска, где многие дома до сих пор остаются без тепла. Он отметил, что темпы подачи отопления явно недостаточны для нормальной жизни горожан.

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