Первомайка до сих пор без отопления — Бастрыкин снова требует разобраться в ситуации

Ранее одна из жительниц района обратилась напрямую к Александру Бастрыкину через социальные сети с просьбой помочь в решении проблемы. Она рассказала, что живет с годовалым ребенком в квартире, где температура не соответствует санитарным нормам. Отсутствие отопления и горячей воды негативно сказывается на здоровье ее малыша, что и вынудило женщину обратиться за помощью. В своем заявлении она выразила подозрения, что деньги, поступившие от оплаты коммунальных услуг, были присвоены сотрудниками теплоснабжающей компании.