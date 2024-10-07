Первомайка до сих пор без отопления — Бастрыкин снова требует разобраться в ситуации

Posted 7 октября, 02:57
Published 7 октября, 02:57
Modified 7 октября, 02:59
Updated 7 октября, 02:59
Ранее одна из жительниц района обратилась напрямую к Александру Бастрыкину через социальные сети с просьбой помочь в решении проблемы. Она рассказала, что живет с годовалым ребенком в квартире, где температура не соответствует санитарным нормам. Отсутствие отопления и горячей воды негативно сказывается на здоровье ее малыша, что и вынудило женщину обратиться за помощью. В своем заявлении она выразила подозрения, что деньги, поступившие от оплаты коммунальных услуг, были присвоены сотрудниками теплоснабжающей компании.
Этот случай привлек внимание не только правоохранительных органов, но и широкой общественности, так как проблема длится уже больше месяца, и пока ситуация не разрешена.
Проблемы с подачей тепла в Первомайском районе начались из-за долгов теплоснабжающих организаций перед поставщиками ресурсов. Как стало известно, котельная ООО «СТК» задолжала «Новосибирск Межрегионгазу» около 168 миллионов рублей. Дополнительно еще 800 млн рублей задолжало МУП «Энергия». Из-за этих долгов поставки газа были ограничены, что и привело к проблемам с подачей тепла.
После жалобы жительницы Следственный комитет начал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин лично поручил расследовать ситуацию и доложить ему о результатах.
Тем временем губернатор Новосибирской области Андрей Травников также обратил внимание на проблему с подключением отопления на левом берегу Новосибирска, где многие дома до сих пор остаются без тепла. Он отметил, что темпы подачи отопления явно недостаточны для нормальной жизни горожан.
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