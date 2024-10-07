После сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам — кто получит деньги

6 октября 2024 года жители Новосибирска столкнулись с масштабными проблемами в работе интернет-провайдера «Электронный город». В компании позже заявили, что сбой был вызван DDoS-атакой на их внутренние системы, из-за чего услуги временно были недоступны. Администрация «ЭГ» извинилась перед пользователями и отметила, что специалисты работают над восстановлением связи, однако сроки решения проблемы оставались неопределёнными.