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Posted 7 октября, 10:47

Published 7 октября, 10:47

Modified 7 октября, 10:49

Updated 7 октября, 10:49

У новосибирцев не работал интернет

После сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам — кто получит деньги

7 октября 2024, 10:47
Фото: 1MI
У новосибирцев не работал интернет

После сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам из Новосибирска

После масштабного сбоя провайдер «Электронный город» начал выплачивать компенсации пользователям, которые на сутки остались без интернета, рассказали читатели Atas.Info.

6 октября 2024 года жители Новосибирска столкнулись с масштабными проблемами в работе интернет-провайдера «Электронный город». В компании позже заявили, что сбой был вызван DDoS-атакой на их внутренние системы, из-за чего услуги временно были недоступны. Администрация «ЭГ» извинилась перед пользователями и отметила, что специалисты работают над восстановлением связи, однако сроки решения проблемы оставались неопределёнными.

Абоненты «Электронного города» выразили своё недовольство в комментариях на официальной странице провайдера в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о DDoS-атаке собрало более 1 200 комментариев, большинство из которых было полными критики.

На следующий день, 7 октября, провайдер начал предоставлять возможность перерасчёта средств за время недоступности услуг. Клиенты могли обратиться в службу поддержки с запросом на компенсацию.

Ответ провайдераОтвет провайдера
Ответ провайдера. Фото: скриншот

Некоторые пользователи уже смогли оформить перерасчет. Житель Новосибирска Артем накануне 6 октября полностью потерял доступ к Сети. Интернет восстановился только к 11 утра, соединение было очень слабым.

«Весь день вчера звонил-звонил, мне никто не ответил. Ни приложение, ни сайт „Электронного города“ не работали. А я готовил очень важную диссертацию. Поэтому получить компенсацию было вопросом принципиальным», — прокомментировал Артем в разговоре с Atas.Info.

Ангелина Черноглазова, которая также накануне столкнулась с такой же проблемой, сегодня при первой возможности сделала заявку на перерасчет.

«Днем разговаривала с провайдером, сказали, что подключение восстановили. Когда пришла домой, действительно все работало, деньги вернули — очень небольшие, но хоть что-то», — высказалась женщина.
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Напомним, массовый сбой начался около 14:00. Сервисы провайдера, включая интернет, телевидение, домофоны и системы видеонаблюдения, перестали работать в различных районах города.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Соцсети#Компенсация#Жалобы#DDoS-атака
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