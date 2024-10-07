После сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам — кто получит деньги

Posted 7 октября, 10:47
Published 7 октября, 10:47
Modified 7 октября, 10:49
Updated 7 октября, 10:49
6 октября 2024 года жители Новосибирска столкнулись с масштабными проблемами в работе интернет-провайдера «Электронный город». В компании позже заявили, что сбой был вызван DDoS-атакой на их внутренние системы, из-за чего услуги временно были недоступны. Администрация «ЭГ» извинилась перед пользователями и отметила, что специалисты работают над восстановлением связи, однако сроки решения проблемы оставались неопределёнными.
Абоненты «Электронного города» выразили своё недовольство в комментариях на официальной странице провайдера в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о DDoS-атаке собрало более 1 200 комментариев, большинство из которых было полными критики.
На следующий день, 7 октября, провайдер начал предоставлять возможность перерасчёта средств за время недоступности услуг. Клиенты могли обратиться в службу поддержки с запросом на компенсацию.
Некоторые пользователи уже смогли оформить перерасчет. Житель Новосибирска Артем накануне 6 октября полностью потерял доступ к Сети. Интернет восстановился только к 11 утра, соединение было очень слабым.
«Весь день вчера звонил-звонил, мне никто не ответил. Ни приложение, ни сайт „Электронного города“ не работали. А я готовил очень важную диссертацию. Поэтому получить компенсацию было вопросом принципиальным», — прокомментировал Артем в разговоре с Atas.Info.
Ангелина Черноглазова, которая также накануне столкнулась с такой же проблемой, сегодня при первой возможности сделала заявку на перерасчет.
«Днем разговаривала с провайдером, сказали, что подключение восстановили. Когда пришла домой, действительно все работало, деньги вернули — очень небольшие, но хоть что-то», — высказалась женщина.
Напомним, массовый сбой начался около 14:00. Сервисы провайдера, включая интернет, телевидение, домофоны и системы видеонаблюдения, перестали работать в различных районах города.