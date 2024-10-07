Путин в Новосибирске — настоящий или двойник президента

Путин и Путина живут в Новосибирске. Эти 41 мужчина и 53 женщины не имеют никакого родства с президентом страны. Они даже не похожи на главу государства. Одним из таких «Путиных» является Алексей, который живет в районе Затулинка. Он рассказывает, что в школьные годы увлекался футболом. Каждый раз, выходя на поле, фамилия Путина неизменно вызывала у его соперников улыбки.