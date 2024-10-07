Путин в Новосибирске — настоящий или двойник президента

Posted 7 октября, 04:58
Published 7 октября, 04:58
Modified 7 октября, 05:00
Updated 7 октября, 05:00
Путин и Путина живут в Новосибирске. Эти 41 мужчина и 53 женщины не имеют никакого родства с президентом страны. Они даже не похожи на главу государства. Одним из таких «Путиных» является Алексей, который живет в районе Затулинка. Он рассказывает, что в школьные годы увлекался футболом. Каждый раз, выходя на поле, фамилия Путина неизменно вызывала у его соперников улыбки.
«Многие смеются, когда видят на поле игрока с такой фамилией, — рассказывает Алексей порталу VN.ru. — Но после игры им уже не до смеха».
Эта фамилия считается одной из не самых популярных в регионе. А вот Ивановы продолжают возглавлять список самых распространённых фамилий — в Новосибирской области их более 33 тысяч. За ними идут Поповы (27 тысяч) и Петровы (16 тысяч).
Сам президент Владимир Путин 7 октября отмечает свой 72-й день рождения. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что этот день глава государства проведет на работе, и среди запланированных мероприятий — встречи с лидерами стран СНГ. Несмотря на важность таких событий, для новосибирских однофамильцев это просто очередной день.
Владимир Путин в своей карьере неоднократно уделял внимание Новосибирску, критикуя местных чиновников и поднимая важные вопросы экономики, науки и образования. Ранее мы рассказывали о том, как часто глава государства бывал в столице Сибири и какие громкие фразы отпускал в адрес местной власти.
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