Реорганизация ЛДПР: назначен новый глава отделения — что о нем известно

Posted 7 октября, 04:07
Published 7 октября, 04:07
Modified 7 октября, 04:09
Updated 7 октября, 04:09
Столповский, бывший депутат Рубцовского горсовета, начал свою политическую карьеру в 2016 году в возрасте 18 лет. Он прошел путь от рядового активиста до сотрудника Центрального аппарата ЛДПР в Москве и занимал пост заместителя руководителя регионального отделения партии в Алтайском крае. Сейчас он также является помощником депутата Госдумы.
Это назначение происходит на фоне реорганизации ЛДПР в Новосибирской области. Недавно вице-спикер Новосибирского горсовета Евгений Лебедев вышел из ЛДПР, отказавшись назвать причины своего решения. Лебедев, который в настоящее время числится независимым депутатом, по данным источника Atas.Info, намерен вступить в ряды «Единой России». В мае этого года ее также покинул депутат Василий Стрекалов, перейдя к «единороссам».
По инсайдерским данным, главой реготделения может стать бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она ушла с поста после прихода нового мэра Максима Кудрявцева. В настоящее время достоверность информации о назначении уточняется.
Отметим, что ЛДПР считается одной из самых не популярных партий в Новосибирске. В сентябре 2021 года спустя несколько недель после вступления в партию ее покинул депутат Ростислав Антонов. После этого фракция ЛДПР в городском совете перестала существовать.
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