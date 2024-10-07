Реорганизация ЛДПР: назначен новый глава отделения — что о нем известно

Это назначение происходит на фоне реорганизации ЛДПР в Новосибирской области. Недавно вице-спикер Новосибирского горсовета Евгений Лебедев вышел из ЛДПР, отказавшись назвать причины своего решения. Лебедев, который в настоящее время числится независимым депутатом, по данным источника Atas.Info, намерен вступить в ряды «Единой России». В мае этого года ее также покинул депутат Василий Стрекалов, перейдя к «единороссам».