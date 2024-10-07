Родители убитой в Новосибирской области Наташи Матюхиной выступили в суде

Posted 7 октября, 09:22
Published 7 октября, 09:22
Modified 7 октября, 09:24
Updated 7 октября, 09:24
В Новосибирске родители Наташи Матюхиной, в убийстве которой подозревают двоих экс-сотрудников сельской полиции, выступили в суде. Напомним, процесс по этому делу начался в понедельник, 7 октября в областном суде.
Мама девочки во время своего выступления пожелала подсудимым когда-нибудь пережить то, что пережили ее родные в марте 2010 года. Она вспомнила, как они надеялись, что 14-летняя школьница вот-вот вернется домой и предположила, что трагедии бы не произошло, если бы подсудимые в тот момент были трезвы.
Отец Наташи Матюхиной рассказал, что о произошедшем в селе Яркуль знали многие местные жители, но никто не осмелился об этом рассказать. По версии следствия, один из полицейских сбил школьницу на машине, а второй участвовал в ее убийстве и помог спрятать тело, которое до сих пор не найдено.
Свою вину бывшие полицейские не признают, следующее заседание пройдет 28 октября, сообщает «Прецедент».
Напомним, в Новосибирске возле театра НОВАТ нашли мертвую женщину.
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