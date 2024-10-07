atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 09:22

Published 7 октября, 09:22

Modified 7 октября, 09:24

Updated 7 октября, 09:24

Родители убитой в Новосибирской области Наташи Матюхиной выступили в суде

Родители убитой в Новосибирской области Наташи Матюхиной выступили в суде

7 октября 2024, 09:22
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске начали судить двух бывших сотрудников полиции, обвиненных в убийстве 14-летней школьницы.

В Новосибирске родители Наташи Матюхиной, в убийстве которой подозревают двоих экс-сотрудников сельской полиции, выступили в суде. Напомним, процесс по этому делу начался в понедельник, 7 октября в областном суде.

Мама девочки во время своего выступления пожелала подсудимым когда-нибудь пережить то, что пережили ее родные в марте 2010 года. Она вспомнила, как они надеялись, что 14-летняя школьница вот-вот вернется домой и предположила, что трагедии бы не произошло, если бы подсудимые в тот момент были трезвы.

Отец Наташи Матюхиной рассказал, что о произошедшем в селе Яркуль знали многие местные жители, но никто не осмелился об этом рассказать. По версии следствия, один из полицейских сбил школьницу на машине, а второй участвовал в ее убийстве и помог спрятать тело, которое до сих пор не найдено.

Свою вину бывшие полицейские не признают, следующее заседание пройдет 28 октября, сообщает «Прецедент».

Напомним, в Новосибирске возле театра НОВАТ нашли мертвую женщину.

Мигрант попытался отравить жителей Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родинуЖительница Новосибирска погибла во время пожараШколы начали массово закрывать на карантин — в чем причина
#Юрий Фомиченко#Общество#Суд#Полиция#Убийство#Школьница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика