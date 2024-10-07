Родители убитой в Новосибирской области Наташи Матюхиной выступили в суде

Мама девочки во время своего выступления пожелала подсудимым когда-нибудь пережить то, что пережили ее родные в марте 2010 года. Она вспомнила, как они надеялись, что 14-летняя школьница вот-вот вернется домой и предположила, что трагедии бы не произошло, если бы подсудимые в тот момент были трезвы.