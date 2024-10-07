Сбой «Электронного города» — решена ли проблема спустя сутки, отзывы пользователей

Жители Новосибирска 6 октября массово столкнулись с тем, что перестало работать большинство интернет-сервисов, домофоны и видеонаблюдение, а компьютеры не могли загружать сайты. Жалобы поступили от пользователей «Электронного города» — абоненты отмечали, что ситуацию усугубило то, что сбой происходит в выходной день, когда есть много желающих посидеть в интернете.