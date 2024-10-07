Сбой «Электронного города» — решена ли проблема спустя сутки, отзывы пользователей

Posted 7 октября, 01:22
Published 7 октября, 01:22
Modified 7 октября, 02:35
Updated 7 октября, 02:35
Жители Новосибирска 6 октября массово столкнулись с тем, что перестало работать большинство интернет-сервисов, домофоны и видеонаблюдение, а компьютеры не могли загружать сайты. Жалобы поступили от пользователей «Электронного города» — абоненты отмечали, что ситуацию усугубило то, что сбой происходит в выходной день, когда есть много желающих посидеть в интернете.
Некоторые пользователи жаловались на невозможность пополнить баланс интернета, дозвониться до технической поддержки и вообще получить какую-либо информацию о причинах происшедшего. О ситуации провайдер высказался ближе к вечеру, объяснив сбой DDoS-атакой на внутренние системы компании. Заявление компания опубликовала на своей странице VK.
В сообщении указали, что специалисты активно занимаются восстановлением работы, но точные сроки устранения проблемы пока назвать не могут. В целях безопасности, как указали представители компании, был временно ограничен доступ к сайту провайдера, чтобы предотвратить дальнейшие риски и минимизировать ущерб.
На утро следующего дня проблему так и не решили. Читатели Atas.Info рассказали, что интернет начал лучше работать после 21:00. Однако уже с 06:00 снова наблюдались неполадки в работе.
«Соединение начало улучшатья с 8 вечера, но все равно не удалось комфортно воспользоваться интернетом. Не скачивались файлы, тормозили онлайн-игры, — поделился пользователь „Электронного города“ Артем. — Ночью можно было хотя бы воспользоваться мессенджерами, посмотреть видео. Сейчас интернета нет».
«На работу нам сказали не ехать, в офисе провайдер „Электронный город“, он не работает до сих пор. Вчера пыталась дозвониться до операторов, чтобы объяснили, когда ждать восстановления. Лозвониться так и не получилось», — поделилась Ангелина Черноглазова.
В комментариях в соцсетях «Электронного города» также оставляют негативные комментарии с жалобами на качество интернета, невозможность связаться с самим провайдером. Также новосибирцы отмечают, что последний месяц в работе интернета регулярно наблюдаются сбои.
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