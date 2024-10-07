Сестра рассказала о гибели жителя Новосибирска в коммунальной яме

О трагедии женщина узнала 2 октября утром: с телефона брата ей позвонили из полиции. Прибежав не место трагедии она увидела, что ограждения почему-то валяются внизу, но их изначально было установлено недостаточно. По ее предположению, брат мог погибнуть не сразу, но крики о помощи никто не услышал.