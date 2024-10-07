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Posted 7 октября, 10:07

Published 7 октября, 10:07

Modified 7 октября, 10:09

Updated 7 октября, 10:09

Сестра рассказала о гибели жителя Новосибирска в коммунальной яме

Сестра рассказала о гибели жителя Новосибирска в коммунальной яме

7 октября 2024, 10:07
Фото: 1MI
В Новосибирске мужчина оступился в вырытую коммунальными службами яму и погиб, напоровшись на металлический прут.

В Новосибирске сестра погибшего в яме на улице Объединения 54-летнего мужчины рассказала подробности об этом несчастном случае. Напомним, 1 октября вечером горожанин возвращался домой, упал в яму и скончался, напоровшись на металлический прут.

По словам его сестры, яма появилась примерно два месяца назад, ее якобы вырыли коммунальные службы. Тротуар в этом месте улицы Объединения не освещен, хотя местные жители давно просили установить фонари. К сожалению, мэрия взяла вопрос на контроль только после гибели человека.

О трагедии женщина узнала 2 октября утром: с телефона брата ей позвонили из полиции. Прибежав не место трагедии она увидела, что ограждения почему-то валяются внизу, но их изначально было установлено недостаточно. По ее предположению, брат мог погибнуть не сразу, но крики о помощи никто не услышал.

Сейчас яму засыпали щебенкой. Следователи продолжают проверку обстоятельств этого инцидента, пишет КП-Новосибирск.

Напомним, в Новосибирске напротив театра НОВАТ нашли тело мертвой женщины.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мэрия#Гибель#Яма#Коммунальные службы#Трагедия
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